OpenAI объединит свои ключевые сервисы в одно суперприложение

OpenAI заявила о намерениях создать единое десктопное "суперприложение", которое объединит в себе функциональность чат-бота ChatGPT, специализированной платформы для программирования Codex и нового браузера Atlas.

Сообщение об этом решении сначала появилось в СМИ как слухи, а впоследствии его подтвердила руководитель направления прикладных программ OpenAI Фиджи Симо. Она отметила, что компания удваивает усилия в работе над своими наиболее успешными продуктами, пишет The Verge.

Смотрите также ChatGPT добавляет новую модель GPT-5․4 mini для пользователей без подписки

Почему OpenAI отказывается от отдельных программ в пользу одной?

Главной причиной такого объединения является желание преодолеть фрагментацию продуктов, которая мешает развитию компании. Внутренние документы свидетельствуют, что распыление усилий на различные приложения и стеки технологий замедляло команду и затрудняло достижение необходимого уровня качества.

Симо объяснила сотрудникам, что компании проходят через фазы исследования и фазы перефокусировки, и сейчас пришло время сосредоточиться на том, что действительно работает, избегая отвлечения на второстепенные задачи.

Процессом создания нового суперприложения будет руководить лично Фиджи Симо, которая ранее занимала должность генерального директора Instacart. Помощь в реализации проекта будет оказывать президент OpenAI Грег Брокман, пишет The Wall Street Journal. Кроме технического объединения, Симо сосредоточится на том, чтобы помочь отделу продаж эффективнее продвигать новый продукт на рынке.

Это особенно важно в контексте подготовки компании к возможному первичному публичному размещению акций (IPO), которое может состояться уже в течение этого года.

Создание универсального приложения также имеет целью повысить узнаваемость менее популярных сервисов компании. Если ChatGPT стал всемирно известным брендом сразу после запуска в 2022 году, то другие инструменты, такие как браузер Atlas, остаются в тени.

Atlas, который был запущен в октябре, предлагает глубокую интеграцию с ИИ, что отличает его от традиционных браузеров, однако пока он доступен только для пользователей macOS, что существенно ограничивает его аудиторию. Объединение этих инструментов позволит пользователям быстрее открыть для себя возможности Codex и Atlas в рамках единого рабочего пространства.

Конкуренция растет

Этот шаг происходит на фоне обострения конкуренции с такими гигантами, как Google и стартап Anthropic. Последний недавно укрепил свои позиции благодаря росту популярности инструмента Claude Code, что заставило OpenAI действовать агрессивнее в сегменте решений для программистов. Руководство компании подчеркивает важность ориентации на сценарии с высокой производительностью, что является критическим для привлечения инженеров и бизнес-клиентов.

При этом стоит отметить, что запланированные изменения касаются исключительно десктопных версий программ - мобильное приложение ChatGPT останется без изменений.

Сейчас OpenAI находится на этапе активного роста, став одной из коммерческих структур в мире, развивающихся быстрее всех, пишет CNBC. Консолидация ресурсов вокруг суперприложения должна стать ключевым фактором, который позволит компании сохранять преимущество над конкурентами и обеспечивать высокое качество услуг для пользователей, которые нуждаются в профессиональных инструментах на базе искусственного интеллекта.

Пока никаких дат не называют, поэтому неизвестно, когда может выйти новое суперприложение.