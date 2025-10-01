Битва за ИИ: OpenAI заключила союз с Samsung
- OpenAI заключила стратегическое партнерство с Samsung и SK Hynix для обеспечения проекта Stargate необходимыми полупроводниками и планирует запуск новых дата-центров в Южной Корее.
- Samsung и SK Hynix готовы поставлять до 900 тысяч кремниевых пластин в месяц, а также ведут переговоры об открытии двух дата-центров и рассматривают идею "плавучих дата-центров".
OpenAI объявила о стратегическом партнерстве с южнокорейскими гигантами Samsung и SK Hynix, чтобы обеспечить свой масштабный проект Stargate необходимыми полупроводниками. В планах – до 900 тысяч кремниевых пластин ежемесячно и запуск новых дата-центров в Южной Корее.
Samsung і SK Hynix подтвердили, что масштабируют производство памяти для OpenAI и готовы поставлять около 900 тысяч пластин в месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OpenAI
Что известно о сотрудничестве?
Stargate – один из самых амбициозных проектов OpenAI, направлен на создание новой инфраструктуры для обучения и развертывания передовых AI-моделей. Чтобы реализовать его, компании нужны огромные объемы вычислительных мощностей и соответственно – полупроводников.
Как сообщает The Verge, такие объемы подчеркивают беспрецедентный уровень аппетитов компании к вычислительным ресурсам.
Кроме поставок чипов, стороны ведут переговоры об открытии двух дата-центров у Южной Корее. Samsung также заявила, что рассматривает идею "плавучих дата-центров", которые могут снизить затраты и сократить выбросы углерода.
Это партнерство является частью более широкой стратегии OpenAI по укреплению вычислительной базы. В прошлом месяце Nvidia объявила о планах инвестировать до 100 миллиардов долларов в компанию, чтобы поддержать ее масштабирование.
Почему Nvidia инвестировала 100 миллиардов долларов в OpenAI?
Согласно договоренностям, Nvidia постепенно инвестирует в OpenAI до $100 млрд – финансирование будет предоставляться по мере ввода в эксплуатацию новых дата-центров. В рамках соглашения Nvidia станет приоритетным стратегическим партнером OpenAI в сфере вычислительной и сетевой инфраструктуры.
Партнерство с Nvidia стало следующим шагом после изменений в отношениях OpenAI и Microsoft. Ранее Microsoft оставалась единственным поставщиком вычислительных ресурсов для компании, инвестировав более $13 млрд. Однако в начале года стороны согласились, что в дальнейшем OpenAI сможет работать и с другими партнерами, а Microsoft будет сохранять лишь “право первого отказа”.