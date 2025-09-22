В понедельник, 22 сентября, в 21:19 по киевскому времени наступило осеннее равноденствие, знаменующее начало астрономической осени. Этот день не только о смене сезонов в обоих полушариях, ведь в Южном сегодня началась астрономическая весна.

Что делает этот день особенным во всем мире?

Сегодняшний день является одним из двух в году, когда ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него, из-за чего солнечные лучи падают прямо на экватор, объясняет 24 Канал со ссылкой на NOAA.

Это создает почти одинаковую продолжительность дня и ночи по всей планете. Однако утверждение о "равенстве" дня и ночи является упрощением. Из-за явления атмосферной рефракции, которое визуально "поднимает" Солнце над горизонтом, когда оно на самом деле уже зашло, световой день длится на несколько минут дольше 12 часов.

Почему 22 сентября считается днем начала осени?

Начало осени можно определять тремя способами. Астрономы отсчитывают ее от момента равноденствия. Таким образом именно 22 сентября является днем начала осени с астрономической точки зрения. Точное время, когда астрономическое лето заканчивается и наступает осень – 21:19 по киевскому времени. Но это не единственный способ, которым определяется приход осени.



22 сентября начинается астрономическая осень / Фото 24 Канал

Метеорологи используют более простой подход, считая осенними месяцами сентябрь, октябрь и ноябрь, что удобно для анализа климатических данных. Это также и фактическое календарное распределение на месяцы и времена года.

Кстати, существует также и третий способ – фенологический, основанный на природных явлениях: опадение листьев, изменение окраски растений и миграция животных, которые готовятся к зиме.

Какой культурный контекст этого дня?

Во многих культурах осеннее равноденствие имело сакральное значение, рассказывает Королевский музей Гринвича. Одним из самых ярких примеров является пирамида Эль-Кастильо в Чичен-Ике (Мексика), построенная цивилизацией майя. В дни равноденствий тени от ярусов пирамиды создают иллюзию ползучего "светового змея", спускающегося по лестнице.

Древние сооружения, например Стоунхендж в Великобритании, также ориентированы на точки восхода солнца в дни равноденствия и солнцестояния.

Этот период также является прекрасным временем для наблюдения за северным сиянием. По данным NASA, во время равноденствия магнитное поле Земли ориентировано таким образом, что лучше всего взаимодействует с солнечным ветром. Этот эффект, известен как эффект Рассела-Макферрона, открывает "трещины" в магнитосфере, позволяя солнечным частицам проникать глубже в атмосферу и создавать яркие авроры.

Современные традиции также отмечают этот день. В Японии празднуют недельный фестиваль Хиган, посвященный чествованию предков. Полнолуние, ближайшее к дате равноденствия, называют Урожайной Луной, ведь когда-то ее яркий свет помогал фермерам продолжать сбор урожая ночью.