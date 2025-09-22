У понеділок, 22 вересня, о 21:19 за київським часом настало осіннє рівнодення, що знаменує початок астрономічної осені. Цей день не лише про зміну сезонів в обох півкулях, адже у Південній сьогодні почалася астрономічна весна.

Що робить цей день особливим у всьому світі?

Сьогоднішній день є одним із двох у році, коли вісь Землі не нахилена ні до Сонця, ні від нього, через що сонячні промені падають прямо на екватор, пояснює 24 Канал з посиланням на NOAA.

Це створює майже однакову тривалість дня і ночі по всій планеті. Однак твердження про "рівність" дня і ночі є спрощенням. Через явище атмосферної рефракції, яке візуально "піднімає" Сонце над горизонтом, коли воно насправді вже зайшло, світловий день триває на кілька хвилин довше за 12 годин.

Чому 22 вересня вважається днем початку осені?

Початок осені можна визначати трьома способами. Астрономи відраховують її від моменту рівнодення. Таким чином саме 22 вересня є днем початку осені з астрономічного погляду. Точний час, коли астрономічне літо закінчується і настає осінь – 21:19 за київським часом. Але це не єдиний спосіб, яким визначається прихід осені.



22 вересня розпочинається астрономічна осінь / Фото 24 Канал

Метеорологи використовують простіший підхід, вважаючи осінніми місяцями вересень, жовтень та листопад, що зручно для аналізу кліматичних даних. Це також і фактичний календарний розподіл на місяці та пори року.

До речі, існує також і третій спосіб – фенологічний, що ґрунтується на природних явищах: опадання листя, зміна забарвлення рослин та міграція тварин, які готуються до зими.

Який культурний контекст цього дня?

У багатьох культурах осіннє рівнодення мало сакральне значення, розповідає Royal Museum Greenwich. Одним з найяскравіших прикладів є піраміда Ель-Кастільйо в Чичен-Іці (Мексика), побудована цивілізацією мая. У дні рівнодення тіні від ярусів піраміди створюють ілюзію повзучого "світлового змія", що спускається сходами.

Стародавні споруди, як-от Стоунхендж у Великій Британії, також орієнтовані на точки сходу сонця в дні рівнодення та сонцестояння.

Цей період також є чудовим часом для спостереження за північним сяйвом. За даними NASA, під час рівнодення магнітне поле Землі орієнтоване таким чином, що найкраще взаємодіє з сонячним вітром. Цей ефект, відомий як ефект Рассела-Макферрона, відкриває "тріщини" в магнітосфері, дозволяючи сонячним частинкам проникати глибше в атмосферу і створювати яскраві аврори.

Сучасні традиції також відзначають цей день. У Японії святкують тижневий фестиваль Хіган, присвячений вшануванню предків. Повний місяць, найближчий до дати рівнодення, називають Врожайним Місяцем, адже колись його яскраве світло допомагало фермерам продовжувати збір урожаю вночі.