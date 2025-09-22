В течение года мы часто слышим термины "равноденствие" и "солнцестояние", которые ассоциируются со сменой времен года. Кто-то ошибочно их приравнивает друг к другу, кто-то даже отмечает как настоящие праздники. Однако далеко не каждый знает, что на самом деле стоит за этими астрономическими явлениями и почему их не стоит путать.

Чем отличаются равноденствия и солнцестояния?

Ключевое отличие между равноденствием и солнцестоянием кроется в положении Земли относительно Солнца, что непосредственно влияет на продолжительность дня и ночи. Эти явления происходят по два раза в год и знаменуют начало астрономических времен года, пишет 24 Канал со ссылкой на NOAA.

Что такое равноденствие?

Равноденствие наступает в марте и сентябре. Сам термин "равноденствие" происходит от латинских слов "aequus" (равный) и "nox" (ночь), что фактически означает ровную ночь.

В эти моменты Солнце в полдень находится точно над экватором. Это связано с тем, что из-за наклона оси Земли и ее движения по орбите в эти два дня в году солнечный свет распределяется таким образом, что продолжительность светового дня и ночи становится одинаковой – около 12 часов, независимо от вашего расстояния до экватора.

В Северном полушарии мартовское равноденствие, которое еще называют весенним, знаменует начало весны, тогда как в Южном полушарии в это время начинается осень.

Сентябрьское равноденствие, соответственно, приносит осень в наше Северное полушарие.

Поскольку это точные астрономические события, их можно рассчитать с точностью до минуты. Так, осеннее равноденствие 2025 года происходит 22 сентября в 21:19 по киевскому времени.

Что такое солнцестояние?

Солнцестояние, в отличие от равноденствия, связано с экстремальными точками в годовом движении Земли. Оно происходит в июне и декабре. В эти дни полюса нашей планеты достигают максимального наклона или к Солнцу, или от него. Решающую роль в этом играет наклон земной оси, что составляет примерно 23,5 градуса.

Во время летнего солнцестояния, которое в Северном полушарии приходится примерно на 21 июня, северная часть планеты максимально наклонена к Солнцу. Это приводит к тому, что Солнце достигает своей самой высокой точки на небе за весь год.

Как следствие, мы получаем самый длинный световой день и самую короткую ночь. В некоторых регионах, например за Полярным кругом, солнце в это время может не заходить за горизонт круглосуточно.



Равноденствие и солнцестояние / Изображение 24 Канала

Зимнее солнцестояние, наступающее около 21 декабря, является зеркальным отражением летнего. В это время Северное полушарие максимально отклонено от Солнца, которое находится в самой низкой точке на небе. Это приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи в году.

Астрономически солнцестояние также определяется солнечным склонением – углом между солнечными лучами и экваториальной плоскостью. Во время летнего солнцестояния солнечное склонение составляет примерно 23,5 градуса северной широты, а в декабре солнечное склонение составляет примерно 23,5 градуса южной широты.

Итак, если равноденствие – это момент баланса между днем и ночью, когда Солнце пересекает небесный экватор, то солнцестояние – это момент экстремума, когда Солнце достигает своей самой северной или самой южной точки на небе, что дает нам самый длинный или самый короткий день года.