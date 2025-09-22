Протягом року ми часто чуємо терміни "рівнодення" та "сонцестояння", які асоціюються зі зміною пір року. Хтось помилково їх прирівнює одне до одного, хтось навіть відзначає як справжні свята. Проте далеко не кожен знає, що насправді стоїть за цими астрономічними явищами та чому їх не варто плутати.

Чим відрізняються рівнодення та сонцестояння?

Ключова відмінність між рівноденням і сонцестоянням криється в положенні Землі відносно Сонця, що безпосередньо впливає на тривалість дня і ночі. Ці явища відбуваються по два рази на рік і знаменують початок астрономічних пір року, пише 24 Канал з посиланням на NOAA.

Дивіться також Осіннє рівнодення 2025: коли насправді починається астрономічна осінь

Що таке рівнодення?

Рівнодення настає у березні та вересні. Сам термін "рівнодення" походить від латинських слів "aequus" (рівний) і "nox" (ніч), що фактично означає рівну ніч.

У ці моменти Сонце опівдні перебуває точно над екватором. Це пов'язано з тим, що через нахил осі Землі та її рух орбітою в ці два дні на рік сонячне світло розподіляється таким чином, що тривалість світлового дня і ночі стає однаковою – близько 12 годин, незалежно від вашої відстані до екватора.

У Північній півкулі березневе рівнодення, яке ще називають весняним, знаменує початок весни, тоді як у Південній півкулі в цей час починається осінь.

Вересневе рівнодення, відповідно, приносить осінь у нашу Північну півкулю.

Оскільки це точні астрономічні події, їх можна розрахувати з точністю до хвилини. Так, осіннє рівнодення 2025 року відбувається 22 вересня о 21:19 за київським часом.

Що таке сонцестояння?

Сонцестояння, на відміну від рівнодення, пов'язане з екстремальними точками в річному русі Землі. Воно відбувається у червні та грудні. У ці дні полюси нашої планети досягають максимального нахилу або до Сонця, або від нього. Вирішальну роль у цьому відіграє нахил земної осі, що становить приблизно 23,5 градуса.

Під час літнього сонцестояння, яке в Північній півкулі припадає приблизно на 21 червня, північна частина планети максимально нахилена до Сонця. Це призводить до того, що Сонце досягає своєї найвищої точки на небі за весь рік.

Як наслідок, ми отримуємо найдовший світловий день і найкоротшу ніч. У деяких регіонах, наприклад за Полярним колом, сонце в цей час може не заходити за горизонт цілодобово.



Рівнодення та сонцестояння / Зображення 24 Каналу

Зимове сонцестояння, що настає близько 21 грудня, є дзеркальним відображенням літнього. У цей час Північна півкуля максимально відхилена від Сонця, яке перебуває у найнижчій точці на небі. Це призводить до найкоротшого дня та найдовшої ночі в році.

Астрономічно сонцестояння також визначається сонячним схиленням – кутом між сонячними променями та екваторіальною площиною. Під час літнього сонцестояння сонячне схилення становить приблизно 23,5 градуса північної широти, а в грудні сонячне схилення становить приблизно 23,5 градуса південної широти.

Отже, якщо рівнодення – це момент балансу між днем і ніччю, коли Сонце перетинає небесний екватор, то сонцестояння – це момент екстремуму, коли Сонце досягає своєї найпівнічнішої або найпівденнішої точки на небі, що дає нам найдовший або найкоротший день року.