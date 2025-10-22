У нас мало шансов избежать конфликтов на Луне, но вот что человечество может сделать

Человечество стоит на пороге новой эры освоения Луны. Ведущие космические державы, в частности США и Китай, планируют не просто вернуться на спутник Земли, а основать там постоянные базы. Это порождает беспокойство относительно возможных конфликтов за ценные ресурсы, что заставляет искать пути мирного сосуществования в космосе.

Как поделить Луну в новой космической гонке?

В XXI веке исследование Луны приобретает новый формат. В отличие от кратковременных миссий эпохи "Аполлонов", нынешние планы предусматривают длительное пребывание человека на спутнике – с базами, транспортными системами, связью и тому подобное. Основное внимание приковано к южному полюсу Луны, где в вечно затененных кратерах сосредоточены значительные залежи водяного льда. Этот ресурс является ключевым, ведь его можно превратить в питьевую воду для астронавтов, а также на ракетное топливо, что существенно упростит дальнейшее освоение космоса. Кроме того, на Луне могут быть залежи редкоземельных металлов, что делает его еще более привлекательным для колонизации, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Хотя Луна достаточно большая для того, чтобы с поверхности не была заметна ее круглая форма, количество удобных мест для посадки и строительства баз, как и самих ресурсов, ограничено. Это создает потенциал для соперничества между странами.

Чтобы предотвратить перенос земных конфликтов в космос, существуют международные правовые механизмы.

Фундаментальным является Договор о космосе 1967 года, который провозглашает, что космос, включая Луну, не подлежит национальному присвоению путем провозглашения суверенитета, использования или оккупации. Он рассматривает космос как общее достояние, доступное для исследования и использования всеми нациями.

Однако вопрос остается открытым: можно ли добывать ресурсы, такие как водяной лед, не прибегая к определенной форме их присвоения? Пытаясь ответить на этот, США инициировали "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) – набор принципов для совместного поведения в космосе. По состоянию на октябрь 2025 года их подписали 56 стран. Один из разделов соглашений утверждает, что добыча космических ресурсов сама по себе не является национальным присвоением. Также предлагается создание временных "зон безопасности" вокруг мест добычи во избежание взаимных препятствий. Впрочем, эта идея является противоречивой, поскольку критики видят в ней попытку установить де-факто права собственности на лунные территории.

Еще одним важным документом является Соглашение о Луне, принятое ООН в 1979 году. Оно предусматривает прозрачность действий, обмен информацией и создание международного режима управления лунными ресурсами. Как и Договор о космосе, оно строго запрещает национальное присвоение. Главным препятствием для ее эффективности является то, что ни США, ни Китай, ни Россия ее не подписали.

Какие миссии готовят страны?

Несмотря на правовые разногласия, космические программы активно развиваются.

NASA готовит миссию "Артемида II", запланированную на февраль 2026 года, что доставит четырех астронавтов для облета Луны, и разрабатывает проект Artemis Base Camp, который означает строительство постоянной базы с колонистами.

Китай, со своей стороны, вместе с десятком стран-партнеров планирует создание Международной лунной исследовательской станции (ILRS) и уже провел успешное испытание своего пилотируемого посадочного модуля "Ланьюэ".

Интересно, что некоторые страны, например Таиланд и Сенегал, подписали "Соглашения Артемиды" и одновременно участвуют в китайском проекте, что создает мост для потенциального сотрудничества, пишет The Conversation.

Эксперты отмечают, что повторение сценария "дикого запада" на Луне, где первый, прибывший, заявляет права на территорию, является неприемлемым в XXI веке. Однако стоит отметить, что текущие международные договоры имеют такую лазейку. Дело в том, что, хотя они запрещают присвоение территорий и ресурсов, они также запрещают посягательство на чужое. То есть если кто-то уже что-то добыл или построил, никто не может это отобрать. Это создает противоречие: с одной стороны страны не имеют права застраивать Луну, а с другой никто не накажет их, если они что-то там построят в обход правил.

Что с этим делать?

Единственным выходом пока является заключение новых договоров, которые будут лучше регулировать этот вопрос. Однако маловероятно, что это сегодня возможно в текущей геополитической ситуации. США и Китай находятся в состоянии активного противостояния, хотя еще и не дошли до открытого вооруженного конфликта. Количество разногласий растет ежедневно, а иногда все выглядит так, будто одна страна делает что-то определенным образом, просто чтобы это было не так, как у конкурентов. Есть еще Россия, которая поставила себе цель разрушить мировой порядок, хотя в ее текущем состоянии вряд ли можно говорить о какой-то самостоятельной колонизации Луны.

Космос может стать платформой не только для конфликтов, но и для дипломатии и социально-экономического развития. Это мощный стимул для человечества действовать как партнеры, ведь мирное и совместное освоение космоса является не просто возможностью, а необходимостью.