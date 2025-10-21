Что именно нашли в лунной пыли?

Исследователи из Китайской академии наук под руководством геохимиков Цзиньтуаня Вана и Чжимина Чена впервые в истории обнаружили на Луне обломки углеродного хондрита типа Ивуна (CI-хондрит). Это редкий вид метеоритов, содержащий большое количество воды и летучих веществ. Их структура очень пористая, а до 20% веса составляет вода в форме гидратированных минералов. Именно поэтому они чрезвычайно мягкие и хрупкие по сравнению с другими космическими камнями, а потому быстро сгорают в атмосфере, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

На Земле такие метеориты являются большой редкостью – менее одного процента от всех найденных. Они плохо переносят прохождение через плотную атмосферу. Ученые не ожидали найти такие следы на Луне. Хотя спутник не имеет атмосферы, объекты сталкиваются с его поверхностью на огромной скорости, что, как считалось, должно было бы приводить к их испарению, плавлению или выбрасыванию обратно в космос.

Образец лунного реголита был собран в бассейне Аполлон, расположенном внутри другого гигантского бассейна Эйткен. Этот регион, охватывающий почти четверть поверхности Луны, является идеальным местом для поиска обломков древних столкновений.

Бассейн Эйткен на Луне обозначен темным цветом
Бассейн Эйткен на Луне обозначен темным цветом / Фото Ittiz/Wikimedia Commons

Команда ученых просеяла более 5 тысяч фрагментов почвы, сосредоточившись на поиске оливина – минерала, распространенного в вулканических породах и метеоритах. В результате тщательного анализа с помощью сканирующей электронной микроскопии и масс-спектрометрии было выделено семь обломков. Их химический и изотопный состав, в частности соотношение железа к марганцу, оксида никеля и изотопов кислорода, не соответствовал ни лунным, ни земным породам.

Зато все показатели совпадали с характеристиками оливина из CI-хондритов. Структура обломков указывала на то, что они образовались из расплава, который быстро остыл и затвердел после столкновения астероида с Луной.

Фрагмент метеорита, содержащего оливин, собранный Chang'e-6 с дальней стороны Луны
Фрагмент метеорита, содержащего оливин, собранный Chang'e-6 с другой стороны Луны / Yi-Gang Xu

Эта находка является первым прямым доказательством того, что CI-хондриты бомбардировали Луну на ранних этапах истории Солнечной системы, говорится в исследовании, результаты которого опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences. Более того, это свидетельствует, что среда Луны может быть даже лучшей для сохранения таких хрупких материалов, чем земная.

По оценкам исследователей, до 30% метеоритного материала на Луне может происходить именно от CI-хондритов. Это открытие подкрепляет давнюю теорию о том, что именно такие астероиды могли доставить воду и летучие соединения на раннюю Землю и ее спутник.

Напомним, ранее Китай не смог найти воду с Земли на Луне, но результаты неопределенные и могут потребовать миссии на южный полюс спутника. Вода является важной для космических гонок и обеспечения ресурсами будущих колонистов. Тем временем лунная пыль оказалась менее вредной, чем смог в мегаполисах.