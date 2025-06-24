Несмотря на то, что результаты нового исследования подтверждают безопасность возвращения людей на Луну, вдыхание лунной пыли может вызвать временные симптомы, которые астронавт миссии "Аполлон-17" Гаррисон Шмитт назвал "лунной сенной лихорадкой", рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление университета.

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Во время этой миссии в 1972 году пыль прилипала к скафандрам астронавтов из-за статического электричества и попадала в модуль спуска, вызывая раздражение глаз, кашель и боль в горле, которые исчезали в течение суток.

Подобные симптомы наблюдались и у работников, которые распаковывали скафандры после возвращения миссии, причем состояние ухудшалось с каждым контактом с пылью. Однако эти наблюдения не были систематическим исследованием.

Микаэла Смит, аспирантка группы исследований дыхательной системы в Университете технологий Сиднея, решила восполнить этот пробел, проведя эксперименты с имитаторами лунной пыли из-за ограниченного доступа к настоящим образцам.

Эксперимент и сравнение с земным воздухом

Смит исследовала влияние частиц размером менее 2,5 микрона, которые способны проникать в нижние дыхательные пути, на бронхиальные и альвеолярные клетки, представляющие верхние и нижние части легких. Для сравнения она провела аналогичный эксперимент с частицами воздуха, собранными на оживленной улице Сиднея.

Результаты показали, что хотя нерегулярная форма и шероховатость лунной пыли вызывают раздражение легких, его влияние значительно меньше по сравнению с загрязненным воздухом Земли.

Важно! Исследование опубликовано в журнале Life Sciences in Space Research.

Важно различать физический раздражитель и высокотоксичное вещество,

- подчеркнула Смит.

Она отметила, что лунная пыль может вызвать немедленное раздражение дыхательных путей, но не представляет риска хронических заболеваний, таких как силикоз, вызванный кремниевой пылью.

Почему это важное исследование и каково его значение

Исследование Микаэлы Смит может иметь важное значение для NASA в планировании миссии Artemis 3, которая предусматривает возвращение людей на Луну впервые с 1972 года. Ранее агентство рассматривало вариант крепления скафандров снаружи модуля с воздушным шлюзом, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь.

Благодаря выводам Смит проблема лунной пыли может оказаться менее серьезной, чем считалось ранее, что облегчит подготовку к будущим экспедициям, если их не отменят, ведь недавно стало известно о том, что Трамп свернул планы NASA по Луне.