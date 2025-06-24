За чуть более чем 10 часов тестовых наблюдений удалось зафиксировать миллионы далеких галактик, звездные туманности и тысячи ранее неизвестных астероидов. Это без преувеличения открывает новую эру в исследовании космоса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт обсерватории.

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Первые изображения с беспрецедентной детализацией

23 июня 2025 года Национальный научный фонд США (NSF) и Министерство энергетики представили первые изображения, полученные обсерваторией Веры Рубин, расположенной на горе Серро Пачон в Чилийских Андах.

Эти снимки, сделаны с помощью камеры с разрешением с разрешением 3,2 гигапикселя, размером с автомобиль и весом около 2,8 тонны, демонстрируют невероятную детализацию далеких космических объектов.

Видео с первыми изображениями обсерватории Веры Рубин:

Одно из дебютных изображений – мозаика туманностей Трифид и Лагуна, расположенных за 9000 световых лет от Земли, составлена из 678 экспозиций, сделанных в течение семи часов. Эти звездные "ясли" в нашей галактике Млечный Путь предстают в ярких розовых оттенках на фоне оранжево-красного неба, раскрывая ранее невидимые детали.

Другое изображение показывает широкую панораму скопления галактик в созвездии Девы, а видео под названием "Космическая сокровищница" начинается с крупного плана двух галактик и расширяется, демонстрируя около 10 миллионов других – лишь 0,05% от 20 миллиардов галактик, которые обсерватория планирует зафиксировать за 10 лет.

По словам доктора Юсры АльСайяд, заместителя директора по управлению данными обсерватории, широкий угол обзора камеры, охватывающий участок неба в 40 раз больше полной Луны за одну экспозицию, придает наблюдениям кинематографического качества.

Что будет с тысячами найденных астероидов

За время наблюдений обсерватория обнаружила 2104 ранее неизвестных астероида в нашей Солнечной системе, включая семь околоземных объектов, хотя, по словам ученых, ни один из них не представляет угрозы для Земли.

Как отмечает Желько Ивезич, директор строительства обсерватории, Rubin станет самым эффективным инструментом для обнаружения астероидов и комет, ведь каждую ночь будет принимать около тысячи изображений южного неба, охватывая его полностью каждые три-четыре дня. Ожидается, что за первые два года работы будет обнаружено миллионы новых космических объектов, что сделает обсерваторию ключевым инструментом для планетарной защиты.

Технические особенности и будущая миссия

Обсерватория Веры Рубин, строительство которой длилось более двух десятилетий и стоило 810 миллионов долларов, расположена в идеальных условиях для наблюдений благодаря темному небу и сухому воздуху Чилийских Анд. Ее телескоп с диаметром главного зеркала 8,4 метра использует уникальную конструкцию с тремя зеркалами, направляющих свет к гигантской камеры, обеспечивая непревзойденную детализацию.

По данным NSF, объем данных, собранных обсерваторией за первый год, превысит все, что было получено другими оптическими телескопами за всю историю, и достигнет 500 петабайтов за 10 лет работы.

Проект "Наследие пространства и времени" (Legacy Survey of Space and Time, LSST), который начнется в конце 2025 года, имеет целью составить карту 20 миллиардов галактик, обнаружить около 90 000 новых околоземных астероидов и пролить свет на тайны темной материи и темной энергии.

Обсерватория также может решить вопрос существования девятой планеты в нашей Солнечной системе уже в первый год работы, если она расположена далеко за Нептуном с периодом вращения 10000–20000 лет.