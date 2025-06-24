За трохи більше ніж 10 годин тестових спостережень вдалося зафіксувати мільйони далеких галактик, зоряні туманності та тисячі раніше невідомих астероїдів. Це без перебільшення відкриває нову еру в дослідженні космосу, розповідає 24 Канал із посиланням на сайт обсерваторії.

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Перші зображення з безпрецедентною деталізацією

23 червня 2025 року Національний науковий фонд США (NSF) та Міністерство енергетики представили перші зображення, отримані обсерваторією Віри Рубін, розташованою на горі Серро Пачон у Чилійських Андах.

Ці знімки, зроблені за допомогою камери з роздільною здатністю 3,2 гігапікселя, розміром з автомобіль і вагою близько 2,8 тонни, демонструють неймовірну деталізацію далеких космічних об’єктів.

Відео із першими зображеннями обсерваторії Віри Рубін:

Одне з дебютних зображень – мозаїка туманностей Трифід і Лагуна, розташованих за 9000 світлових років від Землі, складена з 678 експозицій, зроблених протягом семи годин. Ці зоряні "ясла" у нашій галактиці Молочний Шлях постають у яскравих рожевих відтінках на тлі помаранчево-червоного неба, розкриваючи раніше невидимі деталі.

Інше зображення показує широку панораму скупчення галактик у сузір’ї Діви, а відео під назвою "Космічна скарбниця" починається з крупного плану двох галактик і розширюється, демонструючи близько 10 мільйонів інших – лише 0,05% від 20 мільярдів галактик, які обсерваторія планує зафіксувати за 10 років.

За словами доктора Юсри АльСайяд, заступника директора з управління даними обсерваторії, широкий кут огляду камери, що охоплює ділянку неба у 40 разів більшу за повний Місяць за одну експозицію, надає спостереженням кінематографічної якості.

Що буде з тисячами знайдених астероїдів

За час спостережень обсерваторія виявила 2104 раніше невідомих астероїди в нашій Сонячній системі, включаючи сім навколоземних об’єктів, хоча, за словами вчених, жоден із них не становить загрози для Землі.

Як зазначає Желько Івезіч, директор будівництва обсерваторії, Rubin стане найефективнішим інструментом для виявлення астероїдів і комет, адже щоніч братиме близько тисячі зображень південного неба, охоплюючи його повністю кожні три-чотири дні. Очікується, що за перші два роки роботи буде виявлено мільйони нових космічних об’єктів, що зробить обсерваторію ключовим інструментом для планетарного захисту.

Технічні особливості та майбутня місія

Обсерваторія Віри Рубін, будівництво якої тривало понад два десятиліття і коштувало 810 мільйонів доларів, розташована в ідеальних умовах для спостережень завдяки темному небу та сухому повітрю Чилійських Анд. Її телескоп із діаметром головного дзеркала 8,4 метра використовує унікальну конструкцію з трьома дзеркалами, що спрямовують світло до гігантської камери, забезпечуючи неперевершену деталізацію.

За даними NSF, обсяг даних, зібраних обсерваторією за перший рік, перевищить усе, що було отримано іншими оптичними телескопами за всю історію, і сягне 500 петабайтів за 10 років роботи.

Проєкт "Спадщина простору та часу" (Legacy Survey of Space and Time, LSST), який розпочнеться наприкінці 2025 року, має на меті скласти карту 20 мільярдів галактик, виявити близько 90 000 нових навколоземних астероїдів і пролити світло на таємниці темної матерії та темної енергії.

Обсерваторія також може вирішити питання існування дев’ятої планети в нашій Сонячній системі вже в перший рік роботи, якщо вона розташована далеко за Нептуном із періодом обертання 10000–20000 років.