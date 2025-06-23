Команда астрономов во главе с Кленси Джеймсом из Университета Кертина использовала радиотелескопы Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), когда зафиксировала сигнал, настолько "громкий", что он на мгновение затмил все остальное на ночном небе, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

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Мы были очень взволнованы, думая, что, возможно, открыли новый пульсар или другой объект,

– рассказал Джеймс в интервью New Scientist.

Этот мощный радиоимпульс длился лишь наносекунду, но его интенсивность была впечатляющей.

Еще более удивительным оказалось то, что источник сигнала находился так близко к Земле, что не все телескопы ASKAP могли одновременно сфокусироваться на нем.

После анализа ученые проследили происхождение импульса до давно заброшенного спутника NASA Relay 2, который прекратил работу почти 60 лет назад. Результаты этого открытия описаны в новой статье, ожидающей рецензирования.

Что могло вызвать всплеск энергии?

Поскольку Relay 2 был неактивным в течение десятилетий, команда Кертина предполагает две возможные причины этого явления.

Первая – столкновение с каким-то объектом в космосе, что могло спровоцировать мощный всплеск энергии.

– столкновение с каким-то объектом в космосе, что могло спровоцировать мощный всплеск энергии. Вторая – накопление электричества внутри спутника в течение многих лет, что привело к так называемому "электростатическому разряду", то есть огромному выбросу энергии.

Как отметила астрофизик Карен Аплин из Университета Бристоля в интервью New Scientist, большое количество космического мусора на орбите Земли делает невозможным точное определение причины, ведь в 1960-х годах, когда Relay 2 был активным, эта проблема еще не была такой острой.

Аплин, которая не участвовала в исследовании, добавила, что подобные радиосигналы могут стать новым методом для изучения электростатических разрядов в космосе, особенно в условиях роста количества мелких спутников с ограниченной защитой от таких явлений.

А тем временем на небе появилась новая звезда благодаря взрыву сверхновой в нашей галактике. Астрономы зафиксировали сверхновую V462 Lupi в созвездии Волка, которая стала видимой невооруженным глазом.