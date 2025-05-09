Но несмотря на многочисленные миссии космических аппаратов и луноходов, эти запасы до сих пор не обнаружены, поэтому ученые проводят удаленные исследования, некоторые из которых можно реализовать даже с Земли, информирует 24 Канал.

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Еще несколько лет назад в США был запущен эксперимент с радарным сканированием южного полюса Луны с помощью так называемого радара несогласованного рассеивания. Это обычно используется для изучения ионосферы Земли – измерения плотности частиц, их температуры, энергии и распределения на высотах от 60 до 1000 километров.

Теоретически, такой радар, в сочетании с приемом слабых откликов наземным радиотелескопом, может обнаружить воду в лунных породах. Радар посылает сигнал, а радиотелескоп фиксирует его отражение.

Китайский эксперимент по сканированию Луны

Китайские ученые развили эту методику и для своего эксперимента использовали новейший ионосферный радар (SYISR) в городе Санья (провинция Хайнань) и 500-метровый радиотелескоп FAST. Радар посылал сигнал в направлении Луны, а FAST ловил отраженные сигналы.

Ранее считалось, что водяной лед может содержаться в лунных породах на глубине 5–7 метров. В дополнение, в вечной темноте кратеров на южном полюсе могли существовать даже ледяные блоки величиной до одного метра.

Однако сканирование, проведенное китайскими учеными, показало, что вода может быть в связанном состоянии в породах на глубине от 10 метров и более. К тому же ее там очень мало – лишь около 6% от массы породы.

Почему нужна миссия на Луну

В конце концов результаты, которые получили ученые считаются ненадежными из-за несовершенства методологии. Они могут быть ошибочными в обе стороны – как недооценивать, так и переоценивать количество воды.

Некоторые эксперты утверждают, что китайский эксперимент охватывал лишь склоны кратеров, и из-за ориентации антенн не мог "подсветить" их дно, где, вероятно, и сосредоточены основные запасы водяного льда.

На склонах кратеров лед мог испаряться из-за солнечного излучения, которое отражается от Земли, тогда как дно кратеров остается недоступным для качественного исследования с Земли.

Именно поэтому столь важно отправить роботизированных исследователей непосредственно на южный полюс Луны. Китай, например, планирует осуществить миссию Chang'e-7 в 2026 году, чтобы провести детальное исследование этих регионов.

Обнаружение воды на Луне может стать стимулом для новой фазы космических гонок и открыть путь к более масштабным планам, включая миссии на Марс.

А тем временем будущее американской лунной станции Gateway под угрозой. Все из-за успехов SpaceX и Blue Origin, которые создают собственные модули, которые могут не нуждаться в Gateway.