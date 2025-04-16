Официально концепция не изменена, однако ситуация приближается к критической черте, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ArsTechnika.

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Концепция станции Gateway в нынешнем виде была утверждена еще в 2019 году, хотя сама идея появилась почти на десятилетие раньше. Во времена президентства Барака Обамы NASA предлагало доставить к орбите Луны небольшой астероид в качестве базы для станции.

Этот вариант отклонили, вместо этого начали разработку компактной станции, подобной МКС, но в шесть раз меньше. Gateway должен стать первым опытом содержания орбитальной базы вдали от Земли.

Модуль для проживания Gateway должен обеспечить базовые условия пребывания астронавтов перед высадкой на Луну или возвращением на Землю.

Изначально он будет пригоден для проживания экипажа в течение 40 дней, а после создания большего модуля японскими инженерами – до 90 дней с повышенным уровнем комфорта. Это существенно лучше, чем тесные условия капсулы Orion или лунного посадочного модуля.

Однако дальнейшая реализация проекта может быть поставлена под сомнение из-за успехов SpaceX со Starship и Blue Origin в создании собственных лунных модулей. Их разработки не требуют стыковки со станцией Gateway, а массивность аппаратов может даже представлять угрозу стабильности ее орбиты.

Несмотря на эти факторы, проект Gateway пока движется по первоначальному плану.

Недавно в США из Италии был доставлен каркас модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost), который станет жилым отсеком с системами жизнеобеспечения, оборудованием для исследований и стыковочным узлом к силовому модулю PPE (Power and Propulsion Element).

(Habitation and Logistics Outpost), который станет жилым отсеком с системами жизнеобеспечения, оборудованием для исследований и стыковочным узлом к силовому модулю (Power and Propulsion Element). HALO разрабатывается компанией Thales Alenia Space , а за модуль PPE отвечают американские компании.

, а за модуль PPE отвечают американские компании. Модуль PPE оборудуется самыми мощными в истории плазменно-электрическими двигателями на эффекте Холла: три маршевые двигатели мощностью по 12 кВт и четыре маневровые – по 6 кВт. Рабочим веществом является ксенон.

Двигатели производит компания Aerojet Rocketdyne, первый маршевый двигатель уже доставлен в компанию Maxar, которая производит модуль PPE.

На сегодня оба модуля - HALO и PPE - существуют только в виде каркасов. Их еще нужно укомплектовать оборудованием и системами. NASA ожидает, что в течение года все компоненты будут готовы к финальной сборке.

Важно, что модули должны запускаться вместе с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX, но окончательная масса полезной нагрузки еще не определена.



Модуль HALO / Фото NASA

Сборка, тестирование и сертификация HALO и PPE станут серьезным испытанием для компаний-производителей и NASA. Уже сейчас запуск двух первых модулей отложен до 2027 года – на пять лет позже запланированного графика.



Модуль PPE / Фото NASA

В проект Gateway вложено слишком много усилий и средств, чтобы просто от него отказаться. В то же время его дальнейшее затягивание без четких гарантий и перспектив может стать неоправданно дорогим решением.

А тем временем NASA продлило бартерное соглашение с Россией до 2027 года. Соглашение предусматривает второй этап "интегрированных полетов" в 2025 году, еще одну серию в 2026 году и полет SpaceX Dragon в 2027 году.