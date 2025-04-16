Офіційно концепція не змінена, однак ситуація наближається до критичної межі, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ArsTechnika.

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Концепція станції Gateway у нинішньому вигляді була затверджена ще у 2019 році, хоча сама ідея з'явилася майже на десятиліття раніше. За часів президентства Барака Обами NASA пропонувало доставити до орбіти Місяця невеликий астероїд як базу для станції.

Цей варіант відхилили, натомість почали розробку компактної станції, подібної до МКС, але в шість разів меншої. Gateway має стати першим досвідом утримання орбітальної бази далеко від Землі.

Модуль для проживання Gateway має забезпечити базові умови перебування астронавтів перед висадкою на Місяць або поверненням на Землю.

Початково він буде придатний для проживання екіпажу протягом 40 днів, а після створення більшого модуля японськими інженерами – до 90 днів із підвищеним рівнем комфорту. Це суттєво краще, ніж тісні умови капсули Orion або місячного посадкового модуля.

Однак подальша реалізація проєкту може бути поставлена під сумнів через успіхи SpaceX зі Starship та Blue Origin у створенні власних місячних модулів. Їхні розробки не потребують стикування зі станцією Gateway, а масивність апаратів може навіть становити загрозу стабільності її орбіти.

Попри ці фактори, проєкт Gateway поки що рухається за початковим планом.

Нещодавно до США з Італії було доставлено каркас модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost), який стане житловим відсіком з системами життєзабезпечення, обладнанням для досліджень та стикувальним вузлом до силового модуля PPE (Power and Propulsion Element).

(Habitation and Logistics Outpost), який стане житловим відсіком з системами життєзабезпечення, обладнанням для досліджень та стикувальним вузлом до силового модуля (Power and Propulsion Element). HALO розробляється компанією Thales Alenia Space , а за модуль PPE відповідають американські компанії.

, а за модуль PPE відповідають американські компанії. Модуль PPE обладнується найпотужнішими в історії плазмово-електричними двигунами на ефекті Холла: три маршові двигуни потужністю по 12 кВт та чотири маневрові – по 6 кВт. Робочою речовиною є ксенон.

Двигуни виготовляє компанія Aerojet Rocketdyne, перший маршовий двигун вже доставлений до компанії Maxar, яка виготовляє модуль PPE.

Станом на сьогодні обидва модулі - HALO і PPE - існують лише у вигляді каркасів. Їх ще потрібно укомплектувати обладнанням та системами. NASA очікує, що протягом року всі компоненти будуть готові до фінального складання.

Важливо, що модулі мають запускатися разом за допомогою ракети Falcon Heavy від SpaceX, але остаточна маса корисного навантаження ще не визначена.



Модуль HALO / Фото NASA

Збірка, тестування та сертифікація HALO та PPE стануть серйозним випробуванням для компаній-виробників та NASA. Уже зараз запуск двох перших модулів відкладено до 2027 року – на п’ять років пізніше від запланованого графіка.



Модуль PPE / Фото NASA

У проєкт Gateway вкладено надто багато зусиль і коштів, щоб просто від нього відмовитися. Водночас його подальше затягування без чітких гарантій і перспектив може стати невиправдано дорогим рішенням.

А тим часом NASA продовжило бартерну угоду з Росією до 2027 року. Угода передбачає другий етап "інтегрованих польотів" у 2025 році, ще одну серію в 2026 році та політ SpaceX Dragon у 2027 році.