Россия в космосе

Официальное подтверждение о продлении соглашения появилось 3 апреля, когда NASA объявило, что астронавт Крис Уильямс полетит в ноябре на "Союзе МС-28" вместе с двумя российскими космонавтами. Этот бартерный обмен, который не предусматривает денежных выплат друг другу позволит осуществлять полеты к МКС даже если один из типов кораблей временно не может лететь, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

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Прошлой осенью были сомнения относительно дальнейшей судьбы договоренности, когда "Роскосмос" обнародовал состав экипажей "Союз МС-28" и "МС-29", в которых отмечались только россияне. Хотя тогдашний глава NASA Билл Нельсон и выразил уверенность, что соглашение продлят "в надлежащее время", никакой конкретики не было. В январе российские медиа сообщили о завершении переговоров, однако NASA не подтвердило эту информацию, заявив, что обновление будет "в ближайшие недели".

Теперь известно, что соглашение обновлено и охватывает:

Вторую волну "интегрированных полетов" в 2025 году.

Еще одну серию в 2026 году.

А также полет корабля SpaceX Dragon в 2027 году.

Одно из важных нововведений – увеличение продолжительности "стоянки" российских "Союзов" на МКС. Ранее корабли запускали каждые шесть месяцев, теперь же миссии будут длиться по восемь. В частности, это касается экипажей "Союза МС-27" и "МС-28", о чем упомянуто в официальных релизах NASA. При этом причина изменения графика не объясняется, но очевидно, что Роскосмос в 2025-2026 годах осуществит на одну миссию меньше – три вместо привычных четырех. Коммерческие экипажи NASA обычно стартуют каждые шесть месяцев, но график зависит от загруженности станции другими кораблями.

Соглашение также оставляет открытым вопрос: будет ли Роскосмос участвовать в полетах на корабле Boeing Starliner. Несмотря на то, что в мае 2024 года NASA заявляло о малой вероятности участия России в первом ротационном полете Starliner-1, официального запуска до сих пор не назначено. Причина – постоянные задержки с испытаниями и технические проблемы капсулы.

Ранее мы сообщали, что космический корабль Starliner от компании Boeing получит еще один шанс после ужасной неудачи. NASA рассматривает возможность еще одного тестового полета.