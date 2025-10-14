Новые массированные обстрелы энергетической инфраструктуры и угроза длительных блэкаутов заставили украинцев активно готовиться к сложной зиме. Спрос на товары для автономной жизни вырос в несколько раз, а цены на самые популярные позиции уже поползли вверх. Ритейлеры фиксируют ажиотаж не только на павербанки и генераторы, но и на обогреватели, фонари и даже свечи.

Чтобы узнать, как массированные обстрелы повлияли на рынок и что оказалось в корзинах украинцев, 24 Канал обратился к крупнейшим сетям техники и товаров в Украине. В COMFY и Эпицентре редакции рассказали, что именно покупают украинцы, чтобы подготовиться к суровой зиме.

Смотрите также Зарядная станция для дома: какую технику можно питать от батареи

После атак на энергетические объекты в ночь с 9 на 10 октября 2025 года украинцы мгновенно отреагировали на угрозу повторных отключений света. По данным сети "Эпицентр", уже на следующий день продажи товаров для автономного энергообеспечения выросли почти вчетверо. Этот всплеск спроса демонстрирует, насколько прагматично граждане подходят к подготовке.

Наибольший ажиотаж зафиксирован на павербанки, горелки и туристические плитки – их продажи взлетели в 8,4 раза. Зарядные станции стали покупать почти в 7 раз чаще, а спрос на фонари и газовые баллоны вырос в 3,7 раза,

– рассказали нам представители одного из крупнейших гипермаркетов страны.

Не остались в стороне и владельцы частных домов, которые стремятся обеспечить собственное жилье автономными источниками энергии. Соответственно объемы продаж генераторов увеличились почти втрое.

Но это далеко не все, ведь украинцы запасаются не только гаджетами, но и такими альтернативными источниками освещения и энергии, как свечи (+ 60%), батарейки (+ 39%) и автомобильные аккумуляторы (+ 20%), спрос на которые также показали существенный рост.

В сети COMFY добавляют, что спрос напрямую зависит от ситуации в конкретном регионе. Активно товары для энергонезависимости покупают в таких областях:

Киевская,

Харьковская,

Черниговская,

Днепропетровская,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Сумская.

Закономерность проста: чем ближе к линии фронта, тем выше спрос,

– отметили представители COMFY.

Какие павербанки и зарядные станции покупают украинцы?

В топе покупок остаются павербанки и портативные зарядные станции небольшой емкости, которые удобно брать с собой в укрытие.

Как отметили в COMFY, чаще всего клиенты выбирают мобильные батареи емкостью до 30 000 мА-ч, средняя стоимость которых составляет около 1500 гривен. Чаще покупать павербанки начали и в западных областях страны, где раньше отключения света были не такими ощутимыми.

Что касается мощных решений, таких, как зарядные станции, то их также начали покупать чаще. Средняя цена на эти устройства в сентябре составляла 20 750 гривен. Если же смотреть на модели по мощности, то самыми популярными оказались модели мощностью 2000 Вт – на них пришлось 30% от всего оборота станций, что на 23% больше, чем в сентябре прошлого года.

Почему цены на зарядные станции выросли?

После первого же масштабного блэкаута в Киеве покупатели через онлайн-заказы выкупили большинство остатков со складов. Это мгновенно повлияло на рынок: поставщики скорректировали цены, подняв их в среднем на 20%, а ритейлеры временно приостановили акционные предложения, чтобы стабилизировать поставки и избежать дефицита.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что спрос на мощные генераторы и станции со стороны промышленных объектов и инфраструктуры уже не такой массовый, как в первые волны блэкаутов. Большинство предприятий обеспечили себя источниками питания раньше. Сегодня основными покупателями являются бытовые потребители, которые до последнего откладывали покупку.

Как украинцы будут согреваться зимой?

Раннее похолодание и неопределенность с централизованным отоплением спровоцировали бешеный спрос на обогреватели, отметили представители торговых сетей. Их продажи выросли на 153% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена на такое устройство в сентябре составила 1910 гривен, а самыми популярными до сих пор остаются тепловентиляторы, конвекторы и масляные батареи.

Кроме товаров для выживания, украинцы заботятся и о комфорте во время тревог. В спросе беспроводные гарнитуры и планшеты, которые помогают с комфортом переждать опасность в укрытиях. Популярностью пользуются также термочашки, подушки и бутылки для воды.

В общем, по данным COMFY, категория товаров для дома за последний год выросла на 20%.

Важным трендом стало внимание к энергоэффективности. Украинцы все чаще выбирают технику, которая потребляет меньше энергии, – это касается холодильников, стиральных машин и освещения. Консультанты в магазинах отмечают, что запросы на экономные приборы стали системным явлением.

Представители ритейла советуют не ждать пиковых нагрузок на рынок и покупать необходимые устройства заблаговременно. Учитывая сезонность и вероятное усиление атак на инфраструктуру, зимой ожидается дальнейший рост спроса, что неизбежно приведет к дефициту и повышению цен. При выборе устройств советуют обращать внимание на наличие сертификации безопасности и энергосберегающих режимов.