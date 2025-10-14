Нові масовані обстріли енергетичної інфраструктури та загроза тривалих блекаутів змусили українців активно готуватися до складної зими. Попит на товари для автономного життя зріс у кілька разів, а ціни на найпопулярніші позиції вже поповзли вгору. Ритейлери фіксують ажіотаж не лише на павербанки та генератори, а й на обігрівачі, ліхтарі та навіть свічки.

Щоб дізнатися, як масовані обстріли вплинули на ринок і що опинилося в кошиках українців, 24 Канал звернувся до найбільших мереж техніки та товарів в Україні. В COMFY та Епіцентрі редакції розповіли, що саме купують українці, щоб підготуватися до суворої зими.

Дивіться також Зарядна станція для дому: яку техніку можна живити від батареї

Після атак на енергетичні об'єкти в ніч з 9 на 10 жовтня 2025 року українці миттєво відреагували на загрозу повторних відключень світла. За даними мережі "Епіцентр", вже наступного дня продажі товарів для автономного енергозабезпечення зросли майже вчетверо. Цей сплеск попиту демонструє, наскільки прагматично громадяни підходять до підготовки.

Найбільший ажіотаж зафіксовано на павербанки, пальники та туристичні плитки – їхні продажі злетіли у 8,4 раза. Зарядні станції стали купувати майже в 7 разів частіше, а попит на ліхтарі та газові балони зріс у 3,7 раза,

– розповіли нам представники одного з найбільших гіпермаркетів країни.

Не залишились осторонь і власники приватних будинків, які прагнуть забезпечити власне житло автономними джерелами енергії. Відповідно обсяги продажів генераторів збільшилися майже втричі.

Та це далеко не все, адже українці запасаються не лише ґаджетами, а й такими альтернативними джерелами освітлення та енергії, як свічки (+60%), батарейки (+39%) та автомобільні акумулятори (+20%), попит на які також показали суттєве зростання.

У мережі COMFY додають, що попит напряму залежить від ситуації в конкретному регіоні. Найактивніше товари для енергонезалежності купують у таких областях:

Київська,

Харківська,

Чернігівська,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Сумська.

Закономірність проста: чим ближче до лінії фронту, тим вищий попит,

– зазначили представники COMFY.

Які павербанки та зарядні станції купують українці?

У топі покупок залишаються павербанки та портативні зарядні станції невеликої ємності, які зручно брати з собою в укриття.

Як зазначили в COMFY, найчастіше клієнти обирають мобільні батареї ємністю до 30 000 мА·год, середня вартість яких становить близько 1500 гривень. Частіше купувати павербанки почали й у західних областях країни, де раніше відключення світла були не такими відчутними.

Що стосується потужніших рішень, таких, як зарядні станції, то їх також почали купувати частіше. Середня ціна на ці пристрої у вересні становила 20 750 гривень. Якщо ж дивитися на моделі за потужністю, то найпопулярнішими виявилися моделі потужністю 2000 Вт – на них припало 30% від усього обігу станцій, що на 23% більше, ніж у вересні минулого року.

Чому ціни на зарядні станції зросли?

Після першого ж масштабного блекауту в Києві покупці через онлайн-замовлення викупили більшість залишків зі складів. Це миттєво вплинуло на ринок: постачальники скоригували ціни, піднявши їх у середньому на 20%, а ритейлери тимчасово призупинили акційні пропозиції, щоб стабілізувати поставки та уникнути дефіциту.

Разом з тим, експерти відзначають, що попит на потужні генератори та станції з боку промислових об'єктів та інфраструктури вже не такий масовий, як у перші хвилі блекаутів. Більшість підприємств забезпечили себе джерелами живлення раніше. Сьогодні основними покупцями є побутові споживачі, які до останнього відкладали покупку.

Як українці будуть зігріватися взимку?

Раннє похолодання та невизначеність із централізованим опаленням спровокували шалений попит на обігрівачі, зазначили представники торгових мереж. Їхні продажі зросли на 153% порівняно з минулим роком.

Середня ціна на такий пристрій у вересні становила 1910 гривень, а найпопулярнішими досі залишаються тепловентилятори, конвектори та масляні батареї.

Окрім товарів для виживання, українці дбають і про комфорт під час тривог. У попиті бездротові гарнітури та планшетів, які допомагають з комфортом перечекати небезпеку в укриттях. Популярність мають також термочашки, подушки та пляшки для води.

Загалом, за даними COMFY, категорія товарів для дому за останній рік зросла на 20%.

Важливим трендом стала увага до енергоефективності. Українці все частіше обирають техніку, яка споживає менше енергії, – це стосується холодильників, пральних машин і освітлення. Консультанти в магазинах відзначають, що запити на економні прилади стали системним явищем.

Представники ритейлу радять не чекати пікових навантажень на ринок і купувати необхідні пристрої завчасно. Враховуючи сезонність та ймовірне посилення атак на інфраструктуру, взимку очікується подальше зростання попиту, що неминуче призведе до дефіциту та підвищення цін. При виборі пристроїв радять звертати увагу на наявність сертифікації безпеки та енергозберігаючих режимів.