Перед тим, як підключати прилади до портативної станції, важливо врахувати декілька ключових аспектів. Головний параметр – це вихідна потужність станції. Вона вказує, яку кількість енергії пристрій може видавати безперервно. Достатньо потужна станція може забезпечити вам кілька годин роботи техніки від батареї, пояснює 24 Канал з посиланням на блог EcoFlow.

Для чутливої електроніки, такої як медичне обладнання чи комп'ютери, має значення форма вихідного струму – синусоїда. Ідеальним варіантом є чиста синусоїда, оскільки модифікована може підходити не для всіх пристроїв. Необхідний тип синусоїди зазвичай вказується в інструкції до вашої техніки.

Також слід розуміти споживчу потужність ваших приладів. Ця інформація міститься на етикетці або в посібнику користувача.

Зверніть увагу! Крім номінальної потужності, яку техніка споживає під час роботи, існує стартова потужність. Це короткочасний сплеск енергії, необхідний для запуску таких приладів, як холодильники, котли чи мікрохвильові печі. Вона може в кілька разів перевищувати номінальну, тому зарядна станція повинна бути здатною витримати цей стрибок, інакше прилад просто не увімкнеться.

Яку техніку можна заживити від зарядної станції?

За наявності достатньо потужної портативної станції можна живити велику кількість побутових приладів. розповідає click. Фактично, підключати можна будь-яку техніку, споживча потужність якої не перевищує ту, що видає станція. Ось детальніші приклади:

Предмети першої потреби . До цієї категорії належать холодильники, телевізори та комп'ютери. При підключенні холодильника важливо пам'ятати про його високу стартову потужність. Для комп'ютерів та іншої чутливої електроніки може бути критичною наявність у станції виходу з чистою синусоїдою для їх коректної роботи.

. До цієї категорії належать холодильники, телевізори та комп'ютери. При підключенні холодильника важливо пам'ятати про його високу стартову потужність. Для комп'ютерів та іншої чутливої електроніки може бути критичною наявність у станції виходу з чистою синусоїдою для їх коректної роботи. Кухонна техніка . Залежно від потужності станції, ви можете живити бойлери, чайники, тостери та міксери. Такі прилади, як електроплити, є дуже вимогливими до енергії, тому їхнє підключення можливе лише за умови використання моделей зарядних станцій з високою вихідною потужністю.

. Залежно від потужності станції, ви можете живити бойлери, чайники, тостери та міксери. Такі прилади, як електроплити, є дуже вимогливими до енергії, тому їхнє підключення можливе лише за умови використання моделей зарядних станцій з високою вихідною потужністю. Інша електроніка та ґаджети. Ноутбуки, планшети, ігрові приставки та смартфони зазвичай споживають невелику кількість енергії. Для їхньої роботи та зарядки підійдуть навіть станції середньої потужності.

Важливо пам'ятати, що не варто перевантажувати станцію, намагаючись живити забагато приладів одночасно. Якщо вам потрібно використовувати кілька потужних пристроїв, вмикайте їх по черзі, щоб не перевищити максимальну потужність вашої станції.

До речі, про те, як правильно розрахувати потужність споживачів у вашому помешканні для вибору зарядної станції, читайте у нашому спеціальному матеріалі.

Як дбати про портативну зарядну станцію?

Щоб зарядна станція служила довго та безпечно, варто дотримуватись кількох ключових правил експлуатації, радить LanPWR.