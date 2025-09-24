В последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время. Это событие снова поднимает вопрос, нужно ли вмешиваться в настройки современных устройств или они способны самостоятельно справиться с этой задачей. Большинство гаджетов делают это автоматически, но существуют нюансы, которые стоит проверить заранее.

Нужно ли вручную настраивать свои гаджеты?

Этой осенью, в ночь с 26 на 27 октября, украинцы снова переведут стрелки своих часов. Ровно в 04:00 утра время вернется на один час назад, поэтому часы снова будут показывать 03:00. Таким образом, страна вернется к своему стандартному часовому поясу UTC+2, пишет 24 Канал.

Для владельцев современных устройств, таких как смартфоны, компьютеры, планшеты и смарт-часы, этот переход в основном пройдет незаметно. Операционные системы этих гаджетов разработаны так, чтобы автоматически синхронизировать время с сетью. Это означает, что им даже не всегда нужно активное интернет-соединение в момент перехода, поскольку информация о смене времени уже заложена в системных настройках.

Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит убедиться, что на ваших устройствах включены соответствующие функции.

Что нужно сделать на Android?

Зайдите в "Настройки", найдите раздел, связанный с датой и временем (может называться "Дата и время" или находиться в дополнительных настройках). Активируйте опции "Использовать время сети" и "Автоматический часовой пояс". Если устройство не подключено к интернету, часовой пояс можно установить с помощью GPS или выбрать вручную.

Что нужно сделать на iOS?

На устройствах Apple путь такой: "Параметры" – "Общие" – "Дата и время". Здесь нужно убедиться, что переключатель "Задавать автоматически" активен. iPhone обычно получает данные о точном времени от сотовой сети, но в некоторых регионах или странах эта функция может не поддерживаться.

Что нужно сделать на Windows?

Щелкните правой кнопкой мыши на часах в правом нижнем углу экрана и выберите "Настроить дату и время". В открывшемся окне,, активируйте опции "Устанавливать время автоматически" и "Часовой пояс автоматически". Для компьютеров без постоянного доступа к интернету эти параметры лучше выключить, но корректно указать свой часовой пояс, чтобы система смогла сама перевести время.

Что нужно сделать на macOS?

На компьютерах Mac откройте "Системные параметры" – "Общие" – "Дата и время". Здесь следует включить "Автоматическое указание даты и времени" и "Автоматически менять часовой пояс в зависимости от текущего местоположения".

Когда требуется ручная настройка?

Ручное вмешательство понадобится преимущественно владельцам старых кнопочных телефонов. Такие устройства часто не имеют функции автоматического изменения времени, поэтому его придется корректировать самостоятельно через меню настроек.

Зайдите в настройки телефона.

Откройте меню даты и времени. В разных операционных системах это меню может называться по-разному, но обычно логика очень похожа и интуитивно понятна.

Установите новое время и сохраните изменения.

Напомним, мы также рассказали, почему в некоторых странах мира переходят на летнее и зимнее время, в частности откуда происходит эта традиция и кто ее придумал.