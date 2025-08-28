Новые археологические исследования ставят под сомнение устоявшееся мнение о том, что первые города зародились в Месопотамии. Масштабные поселения, обнаруженные на территории современной Украины, свидетельствуют о существовании развитой цивилизации, которая могла возводить огромные протогорода за сотни лет до появления известных центров в Междуречье.

Какими были первые города?

Долгое время считалось, что колыбель городской цивилизации находится в Месопотамии, на территории современного Ирака, где примерно в 3800 году до нашей эры возникли первые крупные поселения. Однако находки, сделанные в Украине, заставляют пересмотреть эту страницу истории. Речь идет о так называемых трипольских "мегасайтах" – гигантских поселениях культуры Кукутень-Триполье, существовавшей между 5500 и 2750 годами до нашей эры, пишет 24 Канал со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Эти поселения, что датируются по меньшей мере 4000 годом до нашей эры , поражают своими масштабами.

, поражают своими масштабами. Крупнейшие из них, такие как Тальянки, Майданецкое и Небеловка, занимали площадь до 320 гектаров , что сопоставимо с размером современного Монако.

, что сопоставимо с размером современного Монако. По оценкам исследователей, в таких протогородах могло проживать более 10 тысяч человек.

Это опровергает предыдущие представления о том, что тогдашние общества были лишь небольшими аграрными общинами.

Открытие этих объектов стало возможным благодаря аэрофотосъемке еще в 1960-х годах, а позже их структуру подтвердили с помощью геомагнитных исследований и других современных технологий, примененных уже во времена восстановления независимости Украины. Основные работы активизировались после распада СССР, когда доступ к этим территориям получили и западные археологи, неся с собой новые методики изучения. Новые изображения имеют гораздо более высокое разрешение. Ученые также раскопали некоторые из видимых на них структур и взяли образцы грунта.

Структура первых в мире городов

Структура трипольских мегасайтов свидетельствует о высоком уровне планирования.

Если посмотреть на контуры геомагнитных результатов и сравнить их с современной картой города, то сразу видно: мегагород Триполье не имеет ничего общего с традиционным старым городом, полным извилистых переулков. Сверху поселения имеют круглую или овальную форму,

– пишет Neue Zürcher Zeitung.

Дома, возведены из дерева и глины, по сравнению с современными фахверковыми домами. Они имели около 5 метров в ширину и 14 метров в длину. Располагались концентрическими кругами, образуя что-то вроде улиц и оставляя в центре большое незастроенное пространство. Такая организация указывает на сложную социальную структуру и, возможно, наличие определенной формы управления.



Реконструкция мегасайта Кукутень-Триполье / Фото Wikimedia/Susanne Beyer

Ученые говорят, что подобное расположение не является случайным. Поселение было четко спланированным, участки размеченными и постепенно застроенными.

Интересной особенностью является то, что каждое такое поселение существовало лишь около 200 лет, а сам феномен "мегасайтов" продлился примерно полтысячелетия, пока не исчез около 3600 года до нашей эры. Причины их исчезновения до сих пор являются предметом научных дискуссий.

В определенный момент жители города сжигали свои дома и строили новые. Ученые говорят, что это были не враждебные нападения, а контролируемые и осознанные действия. Остается загадкой, почему трипольцы систематически сжигали свои жилища – возможно, это было частью ритуалов. Существует вероятность, что это как-то связано с культом мертвых, хотя интересным моментом является то, что археологи не могут знать могилы того периода – их просто нет, а вместо этого иногда находят отдельные человеческие кости в мусорных ямах возле домов. Регулярных же захоронений не хватает, они появляются только в период после мегасайтов.

Ряд зданий существенно отличается от жилых домов даже по своим размерам: одна из этих так называемых мегаструктур в Небеловке имела 20 метров в ширину и 60 метров в длину, что является самым большим зданием, известным в то время в Европе. Считается, что эти мегаструктуры имели особую функцию, отличную от жилой. Здесь нет емкостей для хранения или печей, которые всегда присутствовали в меньших домах. Эти гигантские здания стоят на выгодном месте, а именно в незастроенных кольцах шириной 100 метров, расположенных между рядами домов. Вполне возможно, что они являются ключом к пониманию тогдашнего общественного устройства. Но археологи имеют совершенно разные мнения на этот счет.

Анализ немногочисленных человеческих останков, найденных на этих территориях, показал, что диета жителей состояла преимущественно из растительной пищи. В то же время они, вероятно, разводили крупный рогатый скот, но преимущественно для получения молока и навоза, который использовали как удобрение.

Эти открытия не только сдвигают хронологию урбанизации, но и ставят новые вопросы о социальной организации и устойчивом развитии первых крупных человеческих сообществ.