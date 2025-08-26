Как работала древнеримская система отопления?

История этого открытия началась в 2023 году, когда фермер из села Салкая, что в провинции Элязиг, случайно наткнулся на фрагмент мозаики во время посадки саженцев. Это событие стало началом масштабных археологических раскопок, координируемых Министерством культуры и туризма Турции. Вскоре исследования обнаружили остатки целого банного комплекса, который датируется примерно III веком нашей эры, пишет 24 Канал со ссылкой на ArkeoNews.

Для исследования территории вокруг находки археологи применили георадар, который помог выявить скрытые под землей структуры. Так им удалось найти кальдарий – главную горячую комнату бани, где сохранились доказательства существования передовой для своего времени системы отопления. Эта технология, известная как гипокауст, была настоящим инженерным прорывом, что обеспечивал централизованный обогрев почти два тысячелетия назад.

Система работала по такому принципу:

Под полом бани была сеть невысоких столбиков (суспензур), на которых держался пол.

Горячий воздух от печи, расположенной рядом, циркулировал в этом пространстве, а также в специальных каналах внутри стен.

Таким образом, нагревался не только пол, но и стены помещения.

Это создавало теплую и влажную среду, идеальную для купания.



Небольшие колонны системы гипокауста, которые использовались для напольного отопления / Фото Rıdvan Yeşilırmak/Erkan Bay/DHA

Эта находка является первой римской баней, обнаруженной в провинции Элязиг, что делает ее уникальным дополнением к богатой археологической карте Анатолии. Наличие такого сложного сооружения свидетельствует, что в этом регионе когда-то существовало развитое поселение, а не просто сельская местность. Археологи предполагают, что территория вокруг бани могла быть центром небольшого городка, и теперь ожидают новых открытий в будущих сезонах раскопок.



Систему подогрева пола нашли в 1700-летней римской бане в Элязиге / Фото Rıdvan Yeşilırmak/Erkan Bay/DHA

Римские бани, или термы, были не просто местами для мытья, а важными центрами социальной, культурной и даже политической жизни. Открытие в Элязиге демонстрирует, насколько далеко распространилось римское влияние на восток Анатолии, сочетая местные традиции с имперскими инженерными достижениями. Сама система гипокауста стала важной вехой в истории архитектуры. Хотя и другие цивилизации экспериментировали с подогревом полов, именно римляне довели этот метод до наибольшей эффективности, сделав его стандартным элементом общественных бань и вилл элиты. Эту технологию считают предшественницей современных систем подогрева пола.

Сегодня раскопки продолжаются под наблюдением Дирекции музея Элязига. Главная цель – сохранить эту уникальную достопримечательность для будущих поколений. Ожидается, что после полного изучения и консервации римская баня станет важной туристической достопримечательностью региона.