Что именно нашли археологи?

Пожар бушевал более 17 часов в заповеднике Бетиха на севере Израиля. Когда пламя утихло, а дым развеялся, археологи, которые вернулись на выжженную землю, увидели то, что годами скрывали густые заросли. Огонь обнажил сотни небольших холмов на участке эль-Арадж, каждый из которых, по словам руководителя раскопок Мордехая Авиама из колледжа Кинерет, потенциально является остатками древнего дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Museum Of The Bible.

Раскопки на этом месте ведутся еще с 2016 года, поскольку ученые давно предполагали, что именно здесь располагался библейский город Вифсаида – родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа. Долгое время точное местонахождение поселения было предметом споров. Другим кандидатом считался участок е-Телль, однако он расположен далеко от озера и на возвышении, что не соответствует описанию рыбацкой деревни первого века.

Нынешние находки на участке эль-Арадж подтверждают версию о том, что именно здесь находилась Вифсаида.

Археологи обнаружили рыболовные снасти, керамику римской эпохи и остатки римской бани, что указывает на существование развитой общины у озера во времена Иисуса.

Огонь также помог разглядеть каменные блоки и фрагменты колонн, что свидетельствует о наличии не только жилых, но и общественных зданий.



Одним из важнейших открытий стала надпись на греческом языке, связана с апостолом Петром. Этот артефакт, вместе с фрагментами известняковых сосудов, характерных для еврейских жилищ периода Второго Храма, является весомым доказательством в пользу идентификации эль-Араджа как Вифсаиды.

Археологический участок является многослойным. Под остатками сооружений крестоносцев XII-XIII веков, которые, вероятно, переоборудовали византийскую церковь на сахарный завод, находятся руины самой церкви и монастыря V века. А еще глубже лежит римское поселение – именно тот слой, что интересует исследователей больше всего, ведь он является современником Иисуса и его учеников.



Мы хотели проверить, были ли под апсидой ранние римские дома. Во время раскопок мы обнаружили, что стена римского периода была "замурована" для ее сохранения – вероятно, из-за убеждения, что это был дом Петра. Эта стена датируется 2-3 веками нашей эры. Однако чуть ниже и перпендикулярно к этой стене была другая стена, датируемая первым веком. Когда строили церковь, они, возможно, не знали, что под слоем грязи была еще одна стена, датируемая временами Петра,

– говорят археологи.



По словам Мордехая Авиама, пожар, несмотря на свою трагичность для природы, предоставил редкую возможность исследовать участок без помех. Он позволил ученым эффективнее определить местонахождение древних структур и спланировать будущие раскопки. К работам привлечены волонтеры со всего мира, которые помогают раскрывать историю, слой за слоем, возвращая затерянное поселение из небытия.