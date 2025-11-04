Звездопад Тауриды достигнет пика уже 4 ноября: как наблюдать и чего ожидать

В ночь с 4 на 5 ноября 2025 года состоится пик метеорного потока Южные Тауриды. В этом году он обещает быть особенно зрелищным и может подарить наблюдателям незабываемые впечатления, в частности появление очень ярких болидов в ночном небе.

Что делает нынешний звездопад особенным?

Метеорные дожди возникают, когда Земля на своем пути пересекает орбиту кометы. Ее обломки, оставленные там, где она когда-то пролетала и распадалась, сгорают в атмосфере планеты, падая с огромной скоростью. Южные Тауриды – это поток, порожденный кометой 2P/Энке. Он известен тем, что часто создает чрезвычайно яркие метеоры, известные как огненные шары или болиды. Они появляются, когда в атмосферу на скорости в десятки тысяч километров в час входят большие (чем в других случаях) фрагменты космического мусора, пишет 24 Канал со ссылкой на Space.

Смотрите также Уникальный случай: метеорит упал прямо на лобовое стекло Tesla Model Y

2025 год является особенным, поскольку это "год роя" для Южных Таурид. Такие годы случаются примерно дважды в десятилетие с нерегулярными интервалами. Это означает, что Земля проходит через участок орбиты кометы, где скопилось большее количество крупных обломков. По словам эксперта Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, если обычные частицы Таурид имеют размер горошины, то обломки "роя" могут достигать размеров от бейсбольного до баскетбольного мяча. Сгорая в атмосфере, они выглядят с Земли как яркие огненные шары. Лансфорд отмечает, что в этом году Земля проходит через внешний край "роя".

Во время пика в ночь с 4 на 5 ноября ожидается до 10 ярких метеоров в час. Однако есть препятствие – почти полная Луна. Ее яркий свет может помешать увидеть менее яркие метеоры, поэтому видимыми останутся только самые яркие болиды.

Как и когда смотреть?

Лучшее время для наблюдений – часа после полуночи, пишет EarthSky. Радиант, то есть точка, из которой, как нам на Земле кажется, вылетают метеоры, расположен в созвездии Тельца. Это созвездие появляется над горизонтом вскоре после захода солнца и поднимается выше всего после полуночи.



Где искать Южные Тауриды / Фото Chris Vaughan/Starry Night

Чтобы увеличить свои шансы, дайте глазам привыкнуть к темноте в течение 30 минут и старайтесь не смотреть прямо на Луну. Лучшее место для наблюдения – участок неба примерно на 40 градусов выше созвездия Тельца, где следы метеоров будут самыми длинными.

Следующий "год роя" для Южных Таурид ожидается не раньше 2032 года, поэтому не упустите возможность увидеть это природное световое шоу.

Как это все найти?

Чтобы облегчить себе поиски соответствующих звезд и созвездия Тельца, можно воспользоваться специальными приложениями, которые показывают расположение небесных объектов: