Все, что известно о PlayStation 6: дата релиза, характеристики и цены

Хотя PlayStation 6 еще официально не анонсирована, вокруг следующей консоли Sony уже ходят слухи. Инсайды намекают на релиз в 2027–2029 годах, возможную портативную версию, новые чипы от AMD и потенциально более высокую цену из-за дефицита памяти и глобальных тарифов.

Официальной даты нет, но аналитики предполагают релиз в 2027 году - через семь лет после выхода PlayStation 5. В то же время появляются прогнозы о переносе запуска на 2028 или даже 2029 год. Об этом пишет Cnet.

Когда может выйти PS6? Одной из причин возможной отсрочки называют дефицит оперативной памяти, связанный с ростом спроса со стороны дата-центров и AI-инфраструктуры. Это может повлиять как на производство, так и на конечную стоимость консоли.

Будет ли PS6 портативной? Слухи указывают, что Sony может готовить не только стационарную консоль, но и портативную версию, способную запускать игры для PS6, а также предыдущих поколений.

Это позволит компании конкурировать с такими устройствами, как:

Nintendo Switch 2

Steam Deck

ROG Ally

Вероятно, портативная PS6 сможет запускать новые игры с более низким качеством графики или производительностью, чтобы сохранить автономность. По слухам, ее цена может составлять 400–500 долларов.

Сколько будет стоить PlayStation 6? Традиционная "золотая середина" для консолей - 500 долларов - сейчас выглядит маловероятной. Как пишет Polygon, рост цен на компоненты, тарифы и дефицит RAM могут подтолкнуть цену стационарной версии до 600–700 долларов.

Для сравнения, ожидается, что новая домашняя система от Valve может стартовать именно в этом диапазоне.

Если Sony выпустит и стационарную, и портативную модель, полный "экосистемный" комплект может обойтись геймерам примерно в 1000 долларов.

Какие характеристики получит PS6? Sony продолжит сотрудничество с AMD, как и в предыдущих поколениях. Во время презентаций компании намекали на новые технологии в рамках Project Amethyst.

Среди возможных технических особенностей:

новые ядра для улучшенного рейтрейсинга

поддержка апскейлинга на основе ИИ

технологии уменьшения нагрузки на пропускную способность памяти

не менее 16 ГБ оперативной памяти минимум

SSD от 1 ТБ

поддержка Wi-Fi 7

новый стандарт HDMI 2.2

Также Sony может расширить функции облачного гейминга для подписчиков PS Plus и представить новые возможности контроллера - подобно адаптивным триггерам DualSense.

Станет ли это последним поколением консолей? Учитывая активное развитие облачных сервисов и портативного гейминга, PS6 может стать важным этапом трансформации игровой индустрии. Вопрос лишь в том, будет ли 10-е поколение консолей финальным в традиционном формате, или Sony найдет новую модель развития экосистемы PlayStation.