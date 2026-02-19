Загадка Антарктиды: что на самом деле стоит за феноменом розовых камней

В Западной Антарктиде ученые нашли под ледником Пайн-Айленд огромный гранитный массив, скрытый под километрами льда. К открытию привели розовые валуны, которые десятилетиями оставались геологической загадкой. Новые данные помогают лучше понять движение ледника и возможные изменения уровня моря.

На первый взгляд Антарктида кажется сплошным белым щитом, однако ключевые процессы происходят там, где лед контактирует с породой, водой и осадками. Именно эта зона определяет, с какой скоростью движется ледник и как легко он может ускоряться или замедляться. Об этом пишет Earth.com.

Как розовые валуны помогли найти гигант подо льдом?

В горах Hudson Mountains исследователи давно обращали внимание на розовые гранитные валуны, разбросанные среди темных вулканических пород. Их цвет резко контрастировал с окружающей средой. Однако их происхождение оставалось непонятным.

Команда из British Antarctic Survey проанализировала минеральные кристаллы в валунах и с помощью методов радиоактивного датирования установила, что гранит сформировался примерно 175 миллионов лет назад, в юрский период. Это объяснило возраст породы, но не то, как она оказалась в этом регионе.

Ответ дали геофизические исследования. Самолеты с гравитационными сенсорами обследовали район ледника Pine Island Glacier и зафиксировали аномалию подо льдом. Данные указали на существование скрытого гранитного массива шириной почти 100 километров и толщиной около 7 километров – это примерно половина площади Уэльса. Структура была похоронена под ледником миллионы лет.

Ведущий автор исследования, геофизик Том Джордан, отметил, что сочетание геологического датирования и гравитационной съемки позволило не только установить источник валунов, но и получить новую информацию о том, как ледниковый щит двигался в прошлом и как может меняться в дальнейшем.

Как пишет Scitechdaily, во время последнего ледникового максимума ледник Пайн-Айленд был значительно толще и мощнее. Он вырывал фрагменты гранита из основания, транспортировал их на большие расстояния и оставил в горах Гадсона, когда толщина льда уменьшилась. Сегодня каждый валун фактически обозначает границы, которых достигал лед в прошлом.

Такие находки важны для моделирования будущего. Ледник Пайн-Айленд считается одним из регионов Антарктиды, что быстрее всего теряют лед. Тип породы под ледником влияет на трение и скорость скольжения: гранит может тормозить движение, но каналы талой воды способны его ускорять. Понимание этой подповерхностной структуры помогает точнее прогнозировать изменения ледяного покрова и потенциальное влияние на уровень моря.

Соавтор исследования, геолог Джоанна Джонсон, подчеркнула, что валуны сохраняют уникальную запись о том, как лед формировал и изменял ландшафт Антарктиды. Определение их источника позволило реконструировать путь, который они преодолели, и лучше оценить будущее поведение Западноантарктического ледникового щита.

Исследование объединило полевые образцы с масштабными геофизическими измерениями. В результате небольшая загадка о розовых камнях превратилась в открытие гигантской структуры подо льдом – структуры, влияющей на современную динамику ледника и глобальные климатические процессы.