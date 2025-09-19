Украинским популяризаторам астрономии удалось заснять редкое покрытие Венеры Луной, которое произошло 19 сентября. Несмотря на сложные условия наблюдения, они сделали серию снимков, которые показывают, как тонкий серп Луны постепенно закрывает планету на дневном небе.

Украинское общество "Путь к Вселенной" смогло зафиксировать одно из самых ожидаемых астрономических событий года, рассказывает 24 Канал. Мы пообщались с представительницей сообщества Натальей Верниной и она поделилась с нами эксклюзивными фото события, а также рассказала о том, как снимала покрытие Венеры.

Как происходило покрытие Венеры?

Снимки делали как с использованием оранжевого фильтра для повышения контраста, так и без него.

Автор фото: Наталья Вирнина

Увидеть явление было крайне сложно. Теоретически, заметить пару можно было и невооруженным глазом, но это задача не для новичков.

Даже в телескоп, как видите, Луна слабая, а для фокусировки точно необходима Венера,

– написали астролюбители в сообщении.

Появление Венеры

Наталья также смогла зафиксировать важный и редкий момент – появление Венеры. Для этого за покрытием нужно было следить более часа.



Появление Венеры / Фото Натальи Верниной

В комментарии 24 Каналу Наталья рассказала, какую технику использовала для наблюдения и фотографирования. Астрономка-любительница не имеет профессиональной техники для фотографирования, поэтому обошлась обычным телефоном через телескоп диаметром 200 мм, фокусное расстояние составляло 1200 мм (светосила 1/6), также применена оптическая система Ньютона.

Также была попытка найти на дневном небе яркую звезду Регул, которая расположена неподалеку, но сделать это не удалось. Несмотря на все трудности, само наблюдение покрытия принесло астрономам настоящее удовольствие, чем и поделились авторы канала с читателями.