Пять портативных станций, которые обеспечат ваше рабочее место энергией на весь день
В условиях регулярных отключений электроэнергии есть смысл обустроить автономное питание для домашнего рабочего места, особенно, если вы работаете удаленно. Чтобы поддерживать работу компьютера, освещения и интернета в течение всего дня, необходима специальная зарядная станция и мы поможем ее выбрать.
Редакция 24 Канала ознакомилась с устройствами доступными на рынке. Мы исследовали характеристики этих девайсов и можем помочь вам с выбором зарядной станции, которая лучше всего подойдет для вашего домашнего рабочего места.
EcoFlow DELTA 2 Max
Технические характеристики
- Емкость: 2048 Вт-ч
- Номинальная мощность: 2400 Вт (пиковая 4800 Вт)
- Тип аккумулятора: LiFePO4 с ресурсом 3000+ циклов
- Время зарядки: 80 минут от сети (технология X-Stream)
- Порты: 4 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)
- Вес: 23 кг
- Цена: ~64 999 грн
EcoFlow DELTA 2 Max / Фото EcoFlow
Эта модель имеет емкость 2048 Вт-ч и номинальную мощность 2400 Вт, что позволяет работать даже с мощными настольными ПК. Кроме того, DELTA 2 Max поддерживает технологию X-Boost, которая повышает нагрузку до 3000 Вт, что позволит вам запустить практически любое домашнее устройство.
Она питает компьютер с монитором около 8–9 часов или ноутбук с роутером и светом – до 20 часов. Полная зарядка от сети занимает всего 80 минут. Несмотря на высокую мощность, станция весит умеренные 23 кг.
BLUETTI AC200L
Технические характеристики
- Емкость: 2048 Вт-ч
- Номинальная мощность: 2400 Вт (повышение до 3600 Вт)
- Тип аккумулятора: LiFePO4 с ресурсом 3000+ циклов
- Время зарядки: 0-80% за 45 минут (2400 Вт вход)
- Порты: 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)
- Вес: 28,3 кг
- Цена: ~56 999 грн
BLUETTI AC200L – один из лидеров премиум-класса с емкостью 2048 Вт-ч и мощностью 2400–3600 Вт. Модель отличается невероятно быстрым пополнением энергии: 80 % заряда за 45 минут.
Заряда хватает на 8–9 часов работы компьютера или более 20 часов для ноутбука. AC200L тихо работает (до 50 дБ) и поддерживает подключение солнечных панелей до 1200 Вт, что делает ее пригодной для независимой работы даже в длительных отключениях.
Anker 757 PowerHouse
Технические характеристики:
- Емкость: 1229 Вт-ч
- Номинальная мощность: 1500 Вт (пиковая 2400 Вт)
- Тип аккумулятора: LiFePO4 с ресурсом 3000 циклов
- Время зарядки: 1 час до 80% (HyperFlash)
- Порты: 2 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт + 60 Вт)
- Вес: 19,9 кг
- Цена: ~34 999 грн
Anker 757 PowerHouse / Фото Anker
Anker 757 PowerHouse имеет емкость 1229 Вт-ч и мощность 1500 Вт. Ее хватает для работы ноутбука и всей офисной периферии до 12 часов или настольного ПК – до 6 часов.
За 1 час станция набирает 80 % заряда. Вес – всего 19,9 кг. Главное преимущество – надежная гарантия на 5 лет и функция ИБП (менее 20 мс переключения), предотвращающая потерю данных во время внезапных обесточиваний.
Ugreen PowerRoam GS2200
Технические характеристики:
- Емкость: 2048 Вт-ч
- Номинальная мощность: 2300 Вт (технология U-Turbo до 3500 Вт)
- Тип аккумулятора: LiFePO4 с ресурсом 3000 циклов
- Время зарядки: 1,5 часа от сети
- Порты: 4 розетки 220В, 2 USB-A (22,5 Вт), 4 USB-C (до 140 Вт), Anderson (300 Вт)
- Вес: 25,4 кг
- Цена: ~44 500 грн
Ugreen PowerRoam GS2200 / Фото Ugreen
Ugreen PowerRoam GS2200 имеет ту же емкость 2048 Вт-ч, мощность 2300–3500 Вт и рекордное количество портов: четыре розетки 220 В, четыре USB-C с мощностью до 140 Вт и отдельный выход Anderson, для подключения солнечных панелей и аксессуаров.
Для офисного сценария хватает на 20 часов работы ноутбука или 8–9 часов с ПК. Станцию удобно перевозить благодаря встроенной тележке с колесами, а приложение Ugreen позволяет контролировать заряд и нагрузку со смартфона.
EcoFlow DELTA 3 Plus
Технические характеристики:
- Емкость: 1024 Вт-ч
- Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая 3600 Вт)
- Тип аккумулятора: LiFePO4 с ресурсом 4000 циклов
- Время зарядки: 70 минут от сети
- Порты: 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (140 Вт)
- Вес: 13 кг
- Цена: ~40 999 грн
EcoFlow DELTA 3 Plus / Фото EcoFlow
Самая маленькая и удобная для переноски модель в подборке – EcoFlow DELTA 3 Plus. Она имеет емкость 1024 Вт-ч и мощность 1800 Вт (пиковая – 3600 Вт).
При весе всего 13 кг устройство обеспечивает 10 часов автономной работы ноутбука или 4–5 часов для настольного ПК. Полная зарядка занимает 70 минут. Это оптимальное решение для небольшого рабочего места или мобильного офиса.
Сколько времени будут работать станции?
Ниже приведенные показатели являются ориентировочными и зависят от многих значений и конкретных приборов, но они позволяют сформировать приблизительное представление о том, на что вы можете рассчитывать.
|Сценарий
|EcoFlow DELTA 2 Max / BLUETTI AC200L / Ugreen GS2200
|Anker 757 PowerHouse
|EcoFlow DELTA 3 Plus
|Ноутбук + роутер + свет (90 Вт)
|более 20 ч
|~12 ч
|~10 ч
|Настольный ПК + монитор + роутер (210 Вт)
|8–9 ч
|5–6 ч
|4–5 ч
|Мощный офисный комплект (310 Вт)
|~6 ч
|3–4 ч
|~3 ч