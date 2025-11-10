Пять портативных станций, которые обеспечат ваше рабочее место энергией на весь день

В условиях регулярных отключений электроэнергии есть смысл обустроить автономное питание для домашнего рабочего места, особенно, если вы работаете удаленно. Чтобы поддерживать работу компьютера, освещения и интернета в течение всего дня, необходима специальная зарядная станция и мы поможем ее выбрать.

Редакция 24 Канала ознакомилась с устройствами доступными на рынке. Мы исследовали характеристики этих девайсов и можем помочь вам с выбором зарядной станции, которая лучше всего подойдет для вашего домашнего рабочего места.

EcoFlow DELTA 2 Max

Технические характеристики

Емкость : 2048 Вт-ч

: 2048 Вт-ч Номинальная мощность : 2400 Вт (пиковая 4800 Вт)

: 2400 Вт (пиковая 4800 Вт) Тип аккумулятора : LiFePO4 с ресурсом 3000+ циклов

: LiFePO4 с ресурсом 3000+ циклов Время зарядки : 80 минут от сети (технология X-Stream)

: 80 минут от сети (технология X-Stream) Порты : 4 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)

: 4 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт) Вес : 23 кг

: 23 кг Цена: ~64 999 грн



EcoFlow DELTA 2 Max / Фото EcoFlow

Эта модель имеет емкость 2048 Вт-ч и номинальную мощность 2400 Вт, что позволяет работать даже с мощными настольными ПК. Кроме того, DELTA 2 Max поддерживает технологию X-Boost, которая повышает нагрузку до 3000 Вт, что позволит вам запустить практически любое домашнее устройство.

Она питает компьютер с монитором около 8–9 часов или ноутбук с роутером и светом – до 20 часов. Полная зарядка от сети занимает всего 80 минут. Несмотря на высокую мощность, станция весит умеренные 23 кг.

BLUETTI AC200L

Технические характеристики

Емкость : 2048 Вт-ч

: 2048 Вт-ч Номинальная мощность : 2400 Вт (повышение до 3600 Вт)

: 2400 Вт (повышение до 3600 Вт) Тип аккумулятора : LiFePO4 с ресурсом 3000+ циклов

: LiFePO4 с ресурсом 3000+ циклов Время зарядки : 0-80% за 45 минут (2400 Вт вход)

: 0-80% за 45 минут (2400 Вт вход) Порты : 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (100 Вт)

: 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (100 Вт) Вес : 28,3 кг

: 28,3 кг Цена: ~56 999 грн



BLUETTI AC200L / Фото BLUETTI

BLUETTI AC200L – один из лидеров премиум-класса с емкостью 2048 Вт-ч и мощностью 2400–3600 Вт. Модель отличается невероятно быстрым пополнением энергии: 80 % заряда за 45 минут.

Заряда хватает на 8–9 часов работы компьютера или более 20 часов для ноутбука. AC200L тихо работает (до 50 дБ) и поддерживает подключение солнечных панелей до 1200 Вт, что делает ее пригодной для независимой работы даже в длительных отключениях.

Anker 757 PowerHouse

Технические характеристики:

Емкость : 1229 Вт-ч

: 1229 Вт-ч Номинальная мощность : 1500 Вт (пиковая 2400 Вт)

: 1500 Вт (пиковая 2400 Вт) Тип аккумулятора : LiFePO4 с ресурсом 3000 циклов

: LiFePO4 с ресурсом 3000 циклов Время зарядки : 1 час до 80% (HyperFlash)

: 1 час до 80% (HyperFlash) Порты : 2 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт + 60 Вт)

: 2 розетки 220В, 4 USB-A, 2 USB-C (100 Вт + 60 Вт) Вес : 19,9 кг

: 19,9 кг Цена: ~34 999 грн



Anker 757 PowerHouse / Фото Anker

Anker 757 PowerHouse имеет емкость 1229 Вт-ч и мощность 1500 Вт. Ее хватает для работы ноутбука и всей офисной периферии до 12 часов или настольного ПК – до 6 часов.

За 1 час станция набирает 80 % заряда. Вес – всего 19,9 кг. Главное преимущество – надежная гарантия на 5 лет и функция ИБП (менее 20 мс переключения), предотвращающая потерю данных во время внезапных обесточиваний.

Ugreen PowerRoam GS2200

Технические характеристики:

Емкость : 2048 Вт-ч

: 2048 Вт-ч Номинальная мощность : 2300 Вт (технология U-Turbo до 3500 Вт)

: 2300 Вт (технология U-Turbo до 3500 Вт) Тип аккумулятора : LiFePO4 с ресурсом 3000 циклов

: LiFePO4 с ресурсом 3000 циклов Время зарядки : 1,5 часа от сети

: 1,5 часа от сети Порты : 4 розетки 220В, 2 USB-A (22,5 Вт), 4 USB-C (до 140 Вт), Anderson (300 Вт)

: 4 розетки 220В, 2 USB-A (22,5 Вт), 4 USB-C (до 140 Вт), Anderson (300 Вт) Вес : 25,4 кг

: 25,4 кг Цена: ~44 500 грн



Ugreen PowerRoam GS2200 / Фото Ugreen

Ugreen PowerRoam GS2200 имеет ту же емкость 2048 Вт-ч, мощность 2300–3500 Вт и рекордное количество портов: четыре розетки 220 В, четыре USB-C с мощностью до 140 Вт и отдельный выход Anderson, для подключения солнечных панелей и аксессуаров.

Для офисного сценария хватает на 20 часов работы ноутбука или 8–9 часов с ПК. Станцию удобно перевозить благодаря встроенной тележке с колесами, а приложение Ugreen позволяет контролировать заряд и нагрузку со смартфона.

EcoFlow DELTA 3 Plus

Технические характеристики:

Емкость : 1024 Вт-ч

: 1024 Вт-ч Номинальная мощность : 1800 Вт (пиковая 3600 Вт)

: 1800 Вт (пиковая 3600 Вт) Тип аккумулятора : LiFePO4 с ресурсом 4000 циклов

: LiFePO4 с ресурсом 4000 циклов Время зарядки : 70 минут от сети

: 70 минут от сети Порты : 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (140 Вт)

: 4 розетки 220В, 2 USB-A, 2 USB-C (140 Вт) Вес : 13 кг

: 13 кг Цена: ~40 999 грн



EcoFlow DELTA 3 Plus / Фото EcoFlow

Самая маленькая и удобная для переноски модель в подборке – EcoFlow DELTA 3 Plus. Она имеет емкость 1024 Вт-ч и мощность 1800 Вт (пиковая – 3600 Вт).

При весе всего 13 кг устройство обеспечивает 10 часов автономной работы ноутбука или 4–5 часов для настольного ПК. Полная зарядка занимает 70 минут. Это оптимальное решение для небольшого рабочего места или мобильного офиса.

Сколько времени будут работать станции?

Ниже приведенные показатели являются ориентировочными и зависят от многих значений и конкретных приборов, но они позволяют сформировать приблизительное представление о том, на что вы можете рассчитывать.