Вступительная кампания в Украине демонстрирует неутешительную тенденцию: количество желающих получать высшее образование в области информационных технологий продолжает снижаться. Этот тренд, наблюдаемый уже несколько лет подряд, вызывает беспокойство относительно будущего украинского ІТ-сектора. Однако ситуация оказывается не такой однозначной, как может показаться на первый взгляд.

Что на самом деле происходит со спросом на ІТ-специальности?

Общая статистика по стране свидетельствует о заметном падении интереса к ІТ-специальностям среди абитуриентов. Согласно аналитическим данным ЕГЭБО, в 2024 году количество поступающих сократилось на 24% по сравнению с предыдущим годом, а в 2025 году – еще на 8%. Даже традиционно самые популярные направления, такие как "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность", потеряли значительную часть своих потенциальных студентов – падение составило 14%, 15% и 25% соответственно, пишет 24 Канал.

Представители отрасли, в частности GlobalLogic, считают, что ключевой причиной такой динамики является полномасштабная война. Мы поговорили с представителями компании, чтобы узнать об этом подробнее. В комментарии для 24 Канала менеджерка GlobalLogic образовательных программ Виктория Викторенко рассказала, что работодатели активно сотрудничают с университетами, создавая совместные курсы для предоставления студентам практических навыков. Она отмечает, что это является важной инвестицией в интеллектуальный капитал Украины, ведь привлечение молодых специалистов к проектам не прекращается.

В то же время многие выпускники школ выбирают обучение за рубежом или вынуждены откладывать поступление в университет на неопределенный срок из-за войны. Несмотря на это высшее образование остается фундаментальным для карьеры в ІТ.

Что об этом думают в университетах?

Интересно, что ведущие украинские университеты не только не почувствовали оттока абитуриентов, но и в некоторых случаях демонстрируют противоположную тенденцию.

Например, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" объясняют общее снижение количества поступающих демографическими проблемами и выездом молодежи за границу. В то же время декан факультета информатики Андрей Глибовец утверждает, что их факультет в 2024 году набрал рекордное количество студентов, достигнув предела своих возможностей. Теперь университет сознательно придерживается политики ограниченного набора, чтобы гарантировать высокое качество образования.

Мы достигли предела своих возможностей и сознательно придерживаемся принципа: лучше обучать меньше студентов, но обеспечивать высокое качество подготовки,

– говорит Андрей Глыбовец.

Похожее мнение разделяют и в Украинском Католическом Университете. Первый проректор Ярослав Притула связывает общенациональный спад с тем, что инженерные профессии являются универсальными, поэтому образование, полученное за рубежом, легко конвертируется в карьерные возможности в любой стране. При этом в УКУ смогли набрать запланированное количество студентов на все ІТ-программы, включая новую специальность "Робототехника". Более того, университет получает запросы на перевод от студентов, ранее поступивших в зарубежные вузы.

В Национальном университете "Львовская политехника" также наблюдается рост количества поступающих как на бюджетную, так и на контрактную формы обучения. Ректорка Наталья Шаховская подчеркивает, что краткосрочные курсы могут дать только базовые навыки, тогда как для построения успешной карьеры и получения высоких должностей необходимо глубинное понимание и мировоззрение, которые формирует именно высшее образование.

Какие выводы мы можем делать?

Таким образом, несмотря на общую негативную статистику, качественное высшее образование в Украине остается востребованным. ІТ-компании продолжают инвестировать в подготовку будущих специалистов, поддерживая университеты. Как пример, вице-президент GlobalLogic Ukraine Анна Щербакова рассказала о финансовой помощи "Львовской политехнике" на восстановление здания после российской атаки, что свидетельствует о важности непрерывности образовательного процесса даже в самых сложных условиях.

Для нас важно поддерживать университеты по всем направлениям: от образовательных программ до функционирования институтов в целом. Особенно сегодня, когда учебные корпуса могут попасть под обстрел. Так мы передали донат в 1 миллион гривен Львовской Политехнике на восстановление здания университета после российской атаки,

– отметила Анна Щербакова.