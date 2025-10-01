Какой объем IT-экспорта Украины?
Рост с прошлым годом – 33 миллиона долларов, когда экспорт составлял всего 507 миллионов. Об этом сообщает DOU.ua, передает 24 Канал.
Согласно официальным данным НБУ, по итогам 8-ми месяцев 2025 года общий объем IT-экспорта достиг 4,305 миллиарда долларов, что превышает прошлогодний результат за аналогичный период (4,259 миллиардов долларов). Поэтому, несмотря на колебания внутри года, отрасль демонстрирует устойчивый рост в долгосрочной динамике.
Какой была динамика помесячно?
Наименьшим объемом в этом году стал январь – всего 489 миллионов долларов, что стало первым снижением ниже 500 миллионов с начала 2024 года. После этого экспорт восстановился:
- Февраль – 535 миллионов долларов
- Март – 545 миллионов долларов
- Апрель – 569 миллионов долларов
- Май – 545 миллионов долларов
- Июнь – 526 миллионов долларов
- Июль – 555 миллионов долларов
- Август – 540 миллионов долларов
Для сравнения, в предыдущие годы августовские объемы были выше:
- 2023 – 566 миллионов долларов
- 2022 – 621 миллион долларов
- 2021 – 594 миллиона долларов
Однако в контексте военного времени и релокации компаний, даже текущие цифры выглядят относительно стабильными,
– отметили эксперты.
Что происходит на рынке IT-услуг?
Польский IT-консорциум Euvic Group приобрел 51% акций украинской компании Diya, которая специализируется на внедрении и поддержке IT-инфраструктур.
В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ИТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.
Также в украинском ІТ выросли медианные зарплаты опытных специалистов в нескольких направлениях, тогда как зарплаты начинающих снижаются. Сейчас самые высокие зарплаты в Tech Leadership (7000 долларов) и топ-менеджеров (4650 долларов), а наименьшие – у офисных работников (900 долларов).