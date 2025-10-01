Какой объем IT-экспорта Украины?

Рост с прошлым годом – 33 миллиона долларов, когда экспорт составлял всего 507 миллионов. Об этом сообщает DOU.ua, передает 24 Канал.

Согласно официальным данным НБУ, по итогам 8-ми месяцев 2025 года общий объем IT-экспорта достиг 4,305 миллиарда долларов, что превышает прошлогодний результат за аналогичный период (4,259 миллиардов долларов). Поэтому, несмотря на колебания внутри года, отрасль демонстрирует устойчивый рост в долгосрочной динамике.

Какой была динамика помесячно?

Наименьшим объемом в этом году стал январь – всего 489 миллионов долларов, что стало первым снижением ниже 500 миллионов с начала 2024 года. После этого экспорт восстановился:

Февраль – 535 миллионов долларов

Март – 545 миллионов долларов

Апрель – 569 миллионов долларов

Май – 545 миллионов долларов

Июнь – 526 миллионов долларов

Июль – 555 миллионов долларов

Август – 540 миллионов долларов

Для сравнения, в предыдущие годы августовские объемы были выше:

2023 – 566 миллионов долларов

2022 – 621 миллион долларов

2021 – 594 миллиона долларов

Однако в контексте военного времени и релокации компаний, даже текущие цифры выглядят относительно стабильными,

– отметили эксперты.

Что происходит на рынке IT-услуг?