Який обсяг IT-експорту України?
Зростання із минулим роком – 33 мільйони доларів, коли експорт становив лише 507 мільйонів. Про це повідомляє DOU.ua, передає 24 Канал.
Згідно з офіційними даними НБУ, за підсумками 8-ми місяців 2025 року загальний обсяг IT-експорту досяг 4,305 мільярда доларів, що перевищує минулорічний результат за аналогічний період (4,259 мільрядів доларів). Тож, попри коливання всередині року, галузь демонструє стійке зростання в довгостроковій динаміці.
Якою була динаміка помісячно?
Найменшим обсягом цьогоріч став січень – лише 489 мільйонів доларів, що стало першим зниженням нижче 500 мільйонів з початку 2024 року. Після цього експорт відновився:
- Лютий – 535 мільйонів доларів
- Березень – 545 мільйонів доларів
- Квітень – 569 мільйонів доларів
- Травень – 545 мільйонів доларів
- Червень – 526 мільйонів доларів
- Липень – 555 мільйонів доларів
- Серпень – 540 мільйонів доларів
Для порівняння, у попередні роки серпневі обсяги були вищими:
- 2023 – 566 мільйонів доларів
- 2022 – 621 мільйон доларів
- 2021 – 594 мільйони доларів
Однак у контексті воєнного часу та релокації компаній, навіть поточні цифри виглядають відносно стабільними,
– відзначили експерти.
Що відбувається на ринку IT-послуг?
Польський IT-консорціум Euvic Group придбав 51% акцій української компанії Diya, яка спеціалізується на впровадженні та підтримці IT-інфраструктур.
У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник з початку повномасштабної війни.
Також в українському ІТ зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у кількох напрямках, тоді як зарплати початківців знижуються. Наразі найвищі зарплати у Tech Leadership (7000 доларів) і топ-менеджерів (4650 доларів), а найменші – в офісних працівників (900 доларів).