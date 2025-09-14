Новое исследование показало, что центральная часть Восточной Антарктиды нагревается значительно быстрее ее побережья. Причиной являются изменения в южной части Индийского океана, которые направляют теплый воздух вглубь континента.

Открытие японский ученых может изменить прогнозы относительно будущего поднятия уровня мирового океана, рассказывает 24 Канал. Детали работы опубликованы в журнале Nature Communications.

На фото выше – релейная беспилотная метеорологическая станция во внутренней части Восточной Антарктиды. Беспилотные станции спроектированы так, чтобы выдерживать температуры в Антарктиде ниже -70 °C, и позволили выявить главную причину потепления во внутренней части Восточной Антарктиды.

Почему этот процесс раньше не замечали?

Антарктида является самым холодным, самым сухим и ветреным местом на Земле, где хранится около 70% мировых запасов пресной воды. До недавнего времени большинство климатических данных поступало с исследовательских станций, расположенных вдоль побережья.

В огромной внутренней части континента работают лишь четыре станции, и только две из них предоставляют долгосрочные данные. Из-за этого процессы, происходящие в глубине материка, оставались малоизученными.

Чтобы восполнить этот пробел, японские учёные под руководством Наоюки Куриты из Университета Нагои проанализировали данные с трех автоматических метеостанций в Восточной Антарктиде за период с 1993 по 2022 год.



Специальный гусеничный транспорт, который использовали ученые / Фото Naoyuki Kurita, Nagoya University

Что показало исследование?

Результаты 30-летнего исследования показали, что средняя годовая температура в этих местах росла на 0,45–0,72°C за десятилетие, что значительно превышает среднемировые показатели.

Исследователи выяснили, что причиной такого стремительного потепления являются изменения в южной части Индийского океана. Глобальное потепление неравномерно нагревает океанские воды, усиливая температурные контрасты на океанических фронтах – границах между теплыми и холодными течениями.

Как следствие – усиливаются штормы и изменяются атмосферные циркуляции. В результате над Антарктидой формируется зона высокого давления, которая затягивает теплый воздух из средних широт далеко вглубь континента.

Почему ученые могут изменить прогнозы поднятия уровня мирового океана?

Дело в том, что современные климатические модели не учитывают этот механизм, поэтому будущие прогнозы температуры для Антарктиды могут быть заниженными. Хотя прибрежные районы еще не подверглись значительному потеплению, усиленный поток теплого воздуха указывает на то, что вскоре он может достичь и побережья, вызвав таяние поверхности ледников.