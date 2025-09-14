Нове дослідження виявило, що центральна частина Східної Антарктиди нагрівається значно швидше за її узбережжя. Причиною є зміни в південній частині Індійського океану, які спрямовують тепле повітря вглиб континенту.

Відкриття японський науковців може змінити прогнози щодо майбутнього підняття рівня світового океану, розповідає 24 Канал. Деталі роботи опубліковані в журналі Nature Communications.

Дивіться також Танення льодовиків може розбудити вулкани по всьому світу

На фото вище – релейна безпілотна метеорологічна станція у внутрішній частині Східної Антарктиди. Безпілотні станції спроектовані так, щоб витримувати температури в Антарктиді нижче -70 °C, і дозволили виявити головну причину потепління у внутрішній частині Східної Антарктиди.

Чому цей процес раніше не помічали?

Антарктида є найхолоднішим, найсухішим і найвітрянішим місцем на Землі, де зберігається близько 70% світових запасів прісної води. Донедавна більшість кліматичних даних надходила з дослідницьких станцій, розташованих уздовж узбережжя.

У величезній внутрішній частині континенту працюють лише чотири станції, і тільки дві з них надають довгострокові дані. Через це процеси, що відбуваються в глибині материка, залишалися маловивченими.

Щоб заповнити цю прогалину, японські вчені під керівництвом Наоюкі Куріти з Університету Нагої проаналізували дані з трьох автоматичних метеостанцій у Східній Антарктиді за період з 1993 по 2022 рік.



Спеціальний гусеничний транспорт, який використовували науковці / Фото Naoyuki Kurita, Nagoya University

Що показало дослідження?

Результати 30-річного дослідження показали, що середня річна температура в цих місцях зростала на 0,45–0,72°C за десятиліття, що значно перевищує середньосвітові показники.

Дослідники з'ясували, що причиною такого стрімкого потепління є зміни в південній частині Індійського океану. Глобальне потепління нерівномірно нагріває океанські води, посилюючи температурні контрасти на океанічних фронтах – межах між теплими й холодними течіями.

Як наслідок – посилюються шторми та змінюються атмосферні циркуляції. В результаті над Антарктидою формується зона високого тиску, яка затягує тепле повітря з середніх широт далеко вглиб континенту.

Чому науковці можуть змінити прогнози підняття рівня світового океану?

Річ у тім, що сучасні кліматичні моделі не враховують цей механізм, тому майбутні прогнози температури для Антарктиди можуть бути заниженими. Хоча прибережні райони ще не зазнали значного потепління, посилений потік теплого повітря вказує на те, що незабаром воно може досягти й узбережжя, спричинивши танення поверхні льодовиків.