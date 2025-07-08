Від льоду до вогню: як танення провокує вулкани

Нова робота, представлена на конференції Goldschmidt у Празі 8 липня 2025 року, розкриває тривожний зв’язок між зміною клімату та вулканічною активністю. Вчені з Університету Вісконсін-Медісон (США) разом із колегами з інших установ вивчили шість вулканів у південній частині Чилі, щоб зрозуміти, як відступ Патагонського льодовикового щита впливав на виверження в минулому. Результати показують, що зникнення льоду знімає тиск із магматичних камер під землею, що призводить до більш частих і вибухових вивержень, пише 24 Канал з посиланням на EurekAlert.

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Механізм цього явища простий, але загрозливий. Льодовики, які важать мільярди тонн, тиснуть на земну кору, стримуючи магму та гази під поверхнею. Коли лід тане через підвищення глобальних температур, цей тиск зникає, дозволяючи магмі розширюватися та вириватися назовні з більшою силою. Цей процес уже спостерігався раніше в Ісландії, де після закінчення останнього льодовикового періоду близько 10 000 років тому частота вивержень зросла у 30-50 разів.

Дослідження в Чилі показало, що під час піку останнього льодовикового періоду (26 000–18 000 років тому) товстий шар льоду стримував обсяги вивержень, накопичуючи величезні резервуари магми на глибині 10-15 кілометрів. Після швидкого танення льодовикового щита тиск у цих резервуарах різко зріс, що спричинило формування вулканів, таких як Мочо-Чошуенко, який зараз є сплячим.

Науковці зазначають, що ця загроза має глобальний масштаб. За даними досліджень, 245 потенційно активних вулканів розташовані під льодом або на відстані до 5 кілометрів від нього. Особливо вразливими є Антарктида, де під товстим льодом ховається понад 100 вулканів, а також регіони Північної Америки, Нової Зеландії та Росії.

За словами Пабло Морено-Яегера, головного автора дослідження, ключовим фактором для підвищення вибуховості є початкова наявність товстого льодового покриву над магматичною камерою, а спусковим гачком стає відступ льодовиків, що вже відбувається в Антарктиді.

Додаткову тривогу викликає кліматичний ефект від таких вивержень:

У короткостроковій перспективі вулкани викидають аерозолі, які відбивають сонячне світло та можуть тимчасово охолоджувати планету, як це було після виверження Пінатубо у 1991 році, коли глобальна температура знизилася на 0,5 градуса Цельсія.

Проте у довгостроковій перспективі накопичення парникових газів, таких як вуглекислий газ і метан, від численних вивержень може прискорити глобальне потепління, створюючи замкнене коло: танення льодовиків провокує виверження, а виверження посилюють потепління.

На щастя, зміни в магматичних системах відбуваються поступово, протягом століть, що дає час для моніторингу та раннього попередження. Однак регіони з великими льодовиковими покривами потребують пильної наукової уваги вже зараз, щоб передбачити можливі катастрофи.