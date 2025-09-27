Старый ноутбук, пылящийся в шкафу, может получить вторую жизнь. Вместо того, чтобы лежать без дела, его можно превратить в полноценный домашний медиасервер. Это позволит организовать собственную библиотеку фильмов, сериалов и музыки и иметь к ней доступ с любого устройства, превратив лэптоп в центр домашних развлечений.

Как превратить ноутбук в медиацентр?

Превращение старого ноутбука в медиасервер можно организовать благодаря сервису Plex. Это простой способ централизовать вашу коллекцию фильмов, сериалов, музыки и фотографий, а затем транслировать контент на любое устройство. Таким образом вы можете освободить место на новом устройстве, а старый использовать как хранилище, пишет 24 Канал.

Прежде чем начать, стоит подготовить медиафайлы: рассортировать их по соответствующим папкам ("Фильмы", "Сериалы", "Музыка") и правильно переименовать. Это значительно упростит процесс сканирования и индексации библиотеки в будущем

Процесс установки Plex Media Server очень простой и происходит быстро. Он ничем не отличается от других программ, а также является идентичным для операционных систем Windows и Linux, поскольку большинство настроек выполняется через веб-браузер. Примите настройки по умолчанию.

Для Windows Программу можно скачать с официального сайта Plex, а для Linux ее легко найти в центре приложений или также на сайте Plex.

После завершения инсталляции Plex автоматически откроется в браузере для дальнейших настроек. Если этого не произошло, на Windows нужно найти иконку Plex в системном трее и запустить его, а на Ubuntu (Linux) – найти приложение через меню.

Первый шаг – создание учетной записи, что занимает всего несколько минут и требует подтверждения электронной почты.

Далее мастер настроек предложит назвать ваш сервер – лучше выбрать имя, которое легко запомнить, особенно если вы планируете использовать несколько серверов одновременно.

Следующий этап – настройка совместного доступа (если вы хотите предоставить доступ другим людям) и создание самих медиабиблиотек.

Нужно выбрать тип контента (фильмы, телешоу и т.д.), дать библиотеке название и указать путь к папке с соответствующими файлами. Этот процесс можно повторить для разных типов медиа. Настройки библиотек можно менять в любое время.

Как настроить свою первую библиотеку контента?

Отметим, что настройка библиотеки Plex должна начаться автоматически с помощью мастера настройки Plex Media. Однако, если это не сработает или вы хотите внести изменения позже, нужно сделать следующее:

Щелкните на пиктограмму учетной записи, расположенную в верхнем правом углу страницы, и выберите "Настройки учетной записи" (Account Settings).

В левой части страницы прокрутите настройки до последнего блока, пока не увидите "Управлять" (Manage).

Щелкните на "Библиотеки" (Libraries).

Выберите "Добавить библиотеку" (Add Library), чтобы добавить новую, или наведите курсор на существующую и выберите "Редактировать библиотеку" (Edit Library", чтобы изменить существующую.

Система предложит вам выбрать тип библиотеки, а также дать ей название. После этого вам остается только выбрать опцию "Добавить папки", указать нужную папку и нажать "Добавить библиотеку".

Производительность

Стоит отметить, что работа сервера на Windows и Linux не отличается по своей производительности. Например, на устройствах с процессором Intel i3 и 4 гигабайтами оперативной памяти, что является минимальными требованиями, обе системы работают стабильно, как выяснили MakeUseOf.

Тестирование стриминга на различные устройства, например смартфон Android, игровая консоль PS4 или другой ноутбук, показывает, что качество воспроизведения почти не отличается. Linux-сервер может иметь кратковременные незначительные задержки при одновременном подключении нескольких пользователей, но работа быстро стабилизируется.

Что дальше?

На последнем этапе вам остается загрузить соответствующие приложения на другие устройства, с которых вы будете смотреть контент. Это, например, может быть смартфон или PlayStation. Найти их можно в соответствующих магазинах.

Войдите в свой аккаунт и увидите настроенные ранее библиотеки контента.

Обратите внимание, что ваши настроенные библиотеки не всегда могут сразу появиться на смартфоне или другом устройстве, когда вы настраиваете сервер через Windows. В некоторых случаях необходимо перезагрузить оба устройства, чтобы начать работать с библиотеками.