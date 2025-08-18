Компания SpaceX раскрыла технические причины, которые привели к потере двух последних прототипов ракеты Starship, а также получила разрешение на следующий испытательный полет. Инженеры провели расследование, внесли изменения в конструкцию и готовятся к десятому запуску.

Что пошло не так со Starship?

Компания SpaceX предоставила подробную информацию об инцидентах, произошедших со Starship в мае и июне 2025 года. Расследование выявило конкретные технические неисправности, которые уже устраняют для обеспечения успешности будущих миссий, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Смотрите также Илон Маск изменил дату первого полета человека на Марс

Причиной неудачи девятого испытательного полета в мае, когда корабль разрушился во время входа в атмосферу, стала неисправность диффузора в системе герметизации главного топливного бака. Инженеры смогли воспроизвести эту поломку во время наземных тестов. В результате компонент переделали, чтобы улучшить подачу сжатого газа в бак и значительно снизить нагрузку на конструкцию диффузора.

Другой инцидент произошел 18 июня уже на земле. Прототип корабля под номером 36 взорвался на испытательном стенде в Техасе во время заправки криогенным топливом перед статическим огневым тестом. Взрыв не только уничтожил аппарат, но и повредил инфраструктуру, что отложило программу во времени. Расследование показало, что причиной стал разрыв композитного баллона высокого давления (COPV), в котором хранился азот. Этот баллон располагался в грузовом отсеке корабля. Чтобы избежать подобных аварий в будущем, SpaceX решила снизить рабочее давление в таких баллонах, ввести дополнительные проверки на наличие повреждений, усилить критерии приемки и модифицировать само оборудование.

Федеральное авиационное управление США (FAA) одобрило эти результаты расследования и предоставило SpaceX разрешение на продолжение запусков по имеющейся лицензии. Компания уже готовит к старту следующий аппарат, Ship 37, который 1 августа успешно прошел кратковременное включение всех шести двигателей Raptor.

Компания показала ролик, анонсировав запуск на 24 августа: видео

Десятый полет Starship имеет целью расширить эксплуатационные возможности ускорителя Super Heavy, в частности провести несколько тестов посадочного импульса. Также планируется впервые развернуть полезный груз с корабля и провести ряд экспериментов при возвращении в атмосферу, чтобы в будущем обеспечить приземление верхней ступени на стартовую площадку для повторного использования.