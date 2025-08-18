Компанія SpaceX розкрила технічні причини, що призвели до втрати двох останніх прототипів ракети Starship, а також отримала дозвіл на наступний випробувальний політ. Інженери провели розслідування, внесли зміни в конструкцію та готуються до десятого запуску.

Що пішло не так зі Starship?

Компанія SpaceX надала детальну інформацію про інциденти, що сталися зі Starship у травні та червні 2025 року. Розслідування виявило конкретні технічні несправності, які вже усувають для забезпечення успішності майбутніх місій, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Причиною невдачі дев'ятого випробувального польоту в травні, коли корабель зруйнувався під час входу в атмосферу, стала несправність дифузора в системі герметизації головного паливного бака. Інженери змогли відтворити цю поломку під час наземних тестів. У результаті компонент переробили, щоб покращити подачу стисненого газу в бак і значно знизити навантаження на конструкцію дифузора.

Інший інцидент стався 18 червня вже на землі. Прототип корабля під номером 36 вибухнув на випробувальному стенді в Техасі під час заправки кріогенним паливом перед статичним вогневим тестом. Вибух не лише знищив апарат, але й пошкодив інфраструктуру, що відклало програму в часі. Розслідування показало, що причиною став розрив композитного балона високого тиску (COPV), в якому зберігався азот. Цей балон розташовувався у вантажному відсіку корабля. Щоб уникнути подібних аварій у майбутньому, SpaceX вирішила знизити робочий тиск у таких балонах, запровадити додаткові перевірки на наявність пошкоджень, посилити критерії приймання та модифікувати саме обладнання.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) схвалило ці результати розслідування та надало SpaceX дозвіл на продовження запусків за наявною ліцензією. Компанія вже готує до старту наступний апарат, Ship 37, який 1 серпня успішно пройшов короткочасне увімкнення всіх шести двигунів Raptor.

Десятий політ Starship має на меті розширити експлуатаційні можливості прискорювача Super Heavy, зокрема провести кілька тестів посадкового імпульсу. Також планується вперше розгорнути корисний вантаж із корабля та провести низку експериментів під час повернення в атмосферу, щоб у майбутньому забезпечити приземлення верхнього ступеня на стартовий майданчик для повторного використання.