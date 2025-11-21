Искусственный интеллект пока не приносит компаниям реальных денег – почему они этим занимаются

Новое исследование KPMG показывает, что несмотря на активное внедрение генеративного ИИ, прибыль от этих инвестиций получает лишь незначительная часть компаний. Подавляющее большинство бизнесов все еще не видит финансового эффекта, а ожидания от технологии откладываются на годы.

KPMG проанализировала, приносят ли технологии искусственного интеллекта реальную отдачу канадским компаниям. Опрос, в котором приняли участие 753 руководителя бизнеса, показал: несмотря на рост популярности ИИ, зарабатывают на нем лишь около 2% респондентов. Большинство компаний не смогли найти финансовый эффект от внедрения генеративных моделей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование KPMG.

Почему компании не видят прибыли от ИИ?

Лучшие результаты демонстрируют крупные корпорации с годовым оборотом от 1 млрд долларов. Часть компаний вообще пока не интегрировала ИИ в свои рабочие процессы и работает на уровне экспериментов. Активнее других технологию используют отделы ИТ, маркетинга и продаж. Высокий уровень внедрения также фиксируется в сферах исследований и разработок, финансов, бухгалтерии и инженерии.

Руководитель направления Digital and Transformation в KPMG Canada Стефани Террил отмечает, что только "тонкая прослойка" бизнесов уже видит прирост благодаря инвестициям в ИИ. По ее мнению, это естественно, ведь новые технологии требуют времени, чтобы быть полноценно интегрированными в операционные процессы и показать ощутимый ROI. Однако она подчеркивает: затягивание может стоить Канаде конкурентоспособности, ведь экономика страны сталкивается со снижением производительности.

Террил отмечает, что вывод не заключается в отказе от ИИ. Наоборот – по ее мнению, компании должны ускорить внедрение технологий в ключевые процессы, чтобы получить продуктивные результаты в ближайшей перспективе и не отставать от глобальных конкурентов.

Как пишет Gizmodo, несмотря на нынешнее отсутствие прибыли, ожидания бизнеса остаются оптимистичными. Треть опрошенных считает, что увидит отдачу в течение года. Еще 60% прогнозируют появление ROI в промежутке от одного до пяти лет.

