Рынок планшетов ожил: поставки iPad резко выросли, но дефицит памяти может все испортить

Apple существенно увеличила поставки iPad в четвертом квартале 2025 года, опередив большинство конкурентов. В то же время аналитики предупреждают, что уже в 2026 году рынок планшетов может столкнуться с новыми ограничениями, связанными с дефицитом памяти.

По данным аналитической компании Omdia, в четвертом квартале 2025 года Apple отгрузила 19,6 млн iPad, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это позволило компании еще больше оторваться от конкурентов, даже несмотря на общее охлаждение рынка планшетов. Об этом пишет аналитическая компания Omdia.

Почему iPad продолжает укреплять позиции?

По темпам роста Apple уступила лишь Lenovo, которая нарастила поставки на 36,2%, реализовав 3,9 млн устройств. В то же время именно Apple сохранила безоговорочное лидерство по доле рынка. В четвертом квартале 2025 года она достигла показателя 44,9%, что на 2,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Для сравнения, доля Samsung составила 14,7%, Lenovo – 8,8%, Huawei – 6,9%, а Xiaomi – 6,4%. На всех остальных производителей вместе пришлось 18,3% мирового рынка планшетов.

В Omdia объясняют успех Apple стабильным спросом на новые модели, в частности iPad 11-го поколения и линейку iPad Pro на базе чипов M5. Именно эти устройства стали ключевыми драйверами роста компании в конце года.

Что касается рынка в целом, аналитики зафиксировали примерно 10-процентный рост мировых поставок планшетов в четвертом квартале 2025 года. Это немного превышает показатели 2024 года и может свидетельствовать о завершении затяжного спада, который длился три года после пандемического бума продаж.

Как пишет 9to5mac, эксперты обращают внимание на потенциальные проблемы в ближайшей перспективе. По словам менеджера по исследованиям Omdia Химани Мукки, 2025 год стал самым успешным для рынка планшетов со времен пикового спроса в 2020 году. Дополнительный импульс в четвертом квартале обеспечили сезонные праздничные продажи и активное накопление запасов производителями накануне возможных ограничений в поставках памяти.

Однако уже в 2026 году этот фактор может сыграть против рынка. Аналитики прогнозируют, что дефицит компонентов и рост расходов начнут давить на спрос, что создаст новые вызовы как для Apple, так и для других производителей планшетов.