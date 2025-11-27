На связи во время блэкаутов: как новый проект Минцифры помогает громадам оставаться в сети

В условиях постоянных угроз для энергетической инфраструктуры стабильность мобильной сети становится критически важной для каждого украинца. Недавно в Украине стартовала инициатива, которая предлагает новое решение для обеспечения бесперебойной работы базовых станций мобильных операторов во время отключений электроэнергии.

Проект привлекает неравнодушных граждан и предпринимателей, которые имеют собственные источники питания и готовы помочь удержать связь в своих регионах, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Как происходит сотрудничество между гражданами и операторами?

Суть инициативы заключается в создании сети поддержки телекоммуникационного оборудования с помощью частных генераторов. За короткое время с момента запуска проекта организаторы уже получили более 130 заявок от желающих присоединиться.

География активности охватывает разные уголки страны, однако наибольшую заинтересованность проявили жители Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей, а также столицы.

Механизм сотрудничества уже прошел проверку на практике. Один из участников, Константин, проживающий в городе, который часто испытывает перебои с электроснабжением из-за вражеских атак, решил использовать свой домашний генератор для общественного блага.



Константин стал одним из первых участников проекта "Генератор связи" / Фото Минцифры

Процесс налаживания партнерства является очень оперативным. После обращения на специальную линию, представители мобильного оператора связались с мужчиной, чтобы провести техническую оценку возможности подключения оборудования к частному источнику питания и оформить необходимую документацию.

Теперь во время обесточиваний генератор Константина обеспечивает работу базовой станции, позволяя соседям оставаться на связи с родными и экстренными службами. Этот успешный опыт вдохновил мужчину на расширение помощи – он планирует обеспечить питанием еще несколько важных объектов.



Генератор, который обеспечивает питание / Фото Минцифры

Как присоединиться к проекту "Генератор связи"?

Для тех, кто желает присоединиться к проекту, разработан четкий алгоритм действий.

Владельцам генераторов необходимо обратиться на горячую линию по номеру 0 800 33 63 63 28 для первичной консультации и согласования локации.

После этого происходит коммуникация непосредственно с мобильным оператором, который проверяет технические условия, заключает официальный договор и договаривается о финансовой компенсации расходов на топливо и амортизацию.

Кто может присоединиться?

Согласно информации на отдельном сайте проекта "Генератор связи", присоединиться могут:

Физические лица, которым нужно будет заключить договор с оператором. Они обслуживают и заправляют генератор самостоятельно, а налоги платит оператор мобильной связи.

ФЛП (на общей системе или 3 группы). Также необходимо заключить договор с оператором. Необходимо наличие одного из следующих КВЭД: 33.14, 43.21.

Юридические лица. Условия аналогичные с ФЛП.

Что требуется от участника?

Мощность генератора не менее 7,2 киловатта. Мощность должна быть постоянно свободной для подключения базовой станции. Генератор должен быть исправным.

В обязанности входит поддержка исправности и безопасной эксплуатации, а также обслуживание и заправка.

Как ожидают в Минцифры, такое объединение бизнеса, государства и граждан позволит создавать устойчивую экосистему связи, способную функционировать даже в самых сложных условиях.