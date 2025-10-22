Инженеры научили ИИ прогнозировать автомобильные аварии

Инженеры из Университета Джонса Хопкинса разработали инновационный инструмент на основе искусственного интеллекта. Эта система под названием SafeTraffic Copilot способна анализировать сложные дорожные ситуации и прогнозировать риски возникновения аварий, что может кардинально изменить подходы к безопасности движения.

Как работает новый AI-помощник для дорожной безопасности?

Команда исследователей под руководством доцента кафедры гражданской и системной инженерии Хао Янга представила инструмент на базе генеративного искусственного интеллекта, созданный для прогнозирования дорожно-транспортных происшествий и анализа факторов, вызывающих их. Цель проекта – предоставить проектировщикам инфраструктуры и политикам мощный инструмент для принятия решений, которые помогут уменьшить количество аварий, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

В основе SafeTraffic Copilot лежат большие языковые модели (LLM), которые прошли обучение на огромном массиве данных. Система проанализировала более 66 тысяч описаний ДТП, учитывая различные переменные: от погодных условий и состояния дорожного покрытия до таких числовых показателей, как уровень алкоголя в крови водителей. Кроме того, ИИ обработал спутниковые снимки и фотографии с мест аварий.

В реальных условиях модель продемонстрировала точность прогнозов на уровне 70%, говорится на сайте Johns Hopkins University. SafeTraffic Copilot имеет потенциал стать основой для ответственной интеграции моделей на основе ИИ в важные сферы, такие как здравоохранение и безопасность людей.

Переосмыслив прогнозирование аварий как задачу на логическое мышление и используя LLM для интеграции письменных и визуальных данных, заинтересованные стороны могут перейти от грубых, агрегированных статистических данных к точному пониманию причин конкретных аварий,

– сказал Янг, чье исследование уже опубликовано в Nature Communications.

Главное отличие SafeTraffic Copilot от предыдущих систем машинного обучения заключается в его способности проводить так называемые анализы what-if ("что, если"). Например, инструмент может спрогнозировать, как изменение продолжительности сигнала светофора с 20 на 30 секунд повлияет на количество аварий на конкретном перекрестке. Ранее подобные прогнозы были невозможными, поскольку старые модели могли работать только с данными, похожими на те, на которых их обучали.

Еще одна важная особенность – это "оценки уверенности". Искусственный интеллект часто называют "черным ящиком", поскольку процесс принятия им решений не всегда прозрачен. SafeTraffic Copilot сообщает, насколько он уверен в своем прогнозе, что позволяет специалистам лучше оценивать риски.

Разработчики отмечают, что модель является гибкой и может быть адаптирована к условиям различных городов, штатов и стран. Например, ее можно настроить для анализа ситуации в странах Юго-Восточной Азии, где большинство аварий происходит с участием мотоциклов, а культура вождения существенно отличается. Для этого достаточно предоставить системе текстовое описание местных особенностей.

В то же время инструмент не призван заменить человека, а должен служить вспомогательным инструментом для обработки информации и выявления закономерностей.