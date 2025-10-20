Компания Uber объявила о старте пилотной программы в США, которая даст водителям и курьерам возможность зарабатывать через приложение, даже если они не перевозят пассажиров или заказ. Инициативу реализует подразделение Uber AI Solutions Group. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Смотрите также Рост цен на такси во время воздушной тревоги: почему так происходит и что делать украинцам

Как Uber хочет привлечь водителей к работе с ИИ?

Среди примеров задач – загрузка фотографий для обучения моделей искусственного интеллекта или запись коротких аудио на разных языках и акцентах. Этот формат уже тестируют в Индии.

Как отметила представитель Uber Меган Кассерли, такие задачи не связаны с автономными автомобилями или разработкой систем беспилотного управления. Оплата будет зависеть от сложности и времени, необходимого для выполнения. Водители смогут видеть сумму перед тем, как принять задание.

CEO компании Дара Хосровшахи объявил о нововведениях во время конференции Only on Uber 2025 в Вашингтоне. Он отметил, что решения стали результатом десятков встреч с водителями, во время которых команда собрала сотни часов отзывов о политике и дизайне продуктов.

Как сообщает Axios, Uber сравнивают с платформами вроде Amazon Mechanical Turk или Upwork, которые предлагают короткие онлайн-задания для фрилансеров. Компания не раскрывает клиентов и проекты, с которыми связана обработка данных.

Кроме этого, Uber объявила о нескольких других нововведениях. В частности, официальный запуск функции "женский выбор" в США – она позволяет женщинам-водителям принимать только поездки с женщинами-пассажирками. Опция уже работает в Балтиморе, Миннеаполисе, Филадельфии, Сиэтле, Портленде и Вашингтоне.

Хосровшахи добавил, что в странах, где функция уже действует, ее использовали во время более 100 миллионов поездок. Также Uber вводит возможность настраивать минимальный рейтинг пассажиров, чтобы избегать пользователей с низкой оценкой, и новую гарантию "запоздалой поездки" – если она длится более чем 5 минут дольше прогноза, водитель получит повышенную оплату.

Почему Uber снова будет доставлять еду дронами?

Uber объявила, что запускает совместные испытания с Flytrex, компанией, которая специализируется на автономной доставке.

Первые тесты начнутся в избранных городах США до конца 2025 года. Кроме этого, Uber вложила средства в Flytrex, чтобы ускорить коммерческий запуск технологии, хотя размер инвестиции компания не раскрывает, отмечая, что она не является существенной для финансовых показателей. Несмотря на активное развитие идеи, доставка дронами в США сталкивается с ограничениями. Федеральное авиационное управление (FAA) строго контролирует воздушное пространство, и только несколько компаний получили разрешение на полеты за пределы прямой видимости оператора. Flytrex принадлежит к этому небольшому кругу. Для сравнения, Amazon, имея аналогичное разрешение, испытала проблемы: их дроны падали во время дождей.