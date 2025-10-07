Что происходит с ценами на такси во время тревог?

Однако причина этого явления проста, пишет 24 Канал со ссылкой на экономиста Олега Пендзина.

Дело в том, что останавливается движение всего наземного метро. Поэтому спрос на поездки растет. Соответственно, что и количество доступного транспорта уменьшается.

Олег Пендзин объяснил, что общественный транспорт во время тревог продолжает курсировать и не повышает цены. Так государство обеспечивает перевозки обычным коммунальным транспортом.

Такси – это роскошь. Пользуйтесь альтернативным транспортом,

– сказал Пендзин.

Он также добавил: любые попытки законодательно ограничить тарифы на такси во время тревог не завершатся успехом. Более того, подобные ситуации могут повлечь судебные иски.

Представьте ситуацию, что государство вводит ограничения, а таксисты говорят: мы рискуем, почему должны ехать по обычным тарифам? Ну, за риск надо доплачивать. Вы же не сможете заставить человека предоставлять услуги. Это добровольное дело, он не обязан предоставлять услуги,

– отметил эксперт.

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов предоставил такое объяснение: популярные сервисы вроде Bolt, Uber или Uklon – это райдшеринговые платформы (то есть сервисы совместных поездок). Они не имеют фиксированных тарифов, а автоматически определяют стоимость поездки. Она зависит от спроса и предложения.

Такие сервисы рассчитывают тариф, исходя из количества доступных авто, количества людей, которые хотят ехать, и времени в пути. Эта формула коммерческая тайна, и ни один сервис ее не раскроет, чтобы мы могли посмотреть,

– заявил Беспалов.

Эксперт считает, что она статична и учитывает дополнительные факторы:

погоду; какие-то события или праздники; состояние авто и тому подобное.

По словам Дмитрия Беспалова, фундаментальная проблема Киева – это перегрузка транспортной системы. То есть когда транспортная система работает на грани или вне пропускной способности, то любая чрезвычайная ситуация ее парализует.

Согласно словам эксперта, решать проблему можно только через развитие общественного транспорта.

С этим можно бороться развитием альтернативных частному авто видов транспорта. Например, если бы у Киева была развита позиция общественного транспорта, при чем между правым и левым берегом в том числе, чтобы метро не останавливалось, это могло бы сильно повлиять на тарифы,

– пояснил Дмитрий Беспалов.

Он добавил: сейчас коммунальный наземный транспорт (кроме метро) не останавливается во время воздушной тревоги. И тарифы могли бы быть гораздо большими, если бы он останавливался.

В частности, чтобы тарифы оставались стабильными даже во время тревог, должны быть неизменными три фактора:

спрос; количество автомобилей; уровень пробок.

Что еще известно о такси в Украине?

Компания Uklon изучает возможность запуска беспилотных такси в Украине. Такое заявление сделал CEO Uklon Сергей Гришков.

А для начала в Украине нужно будет:

протестировать AV-систему; понять размер инвестиций и капитальных вложений в инфраструктуру городов, дорожную разметку, законодательное регулирование.

