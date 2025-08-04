Почему Uklon поднял тарифы?

Причиной этого в компании называют сезонный спрос и текущую рыночную ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.

Смотрите также Uklon будет брать налоги с водителей: как это повлияет на пассажиров

"Изменения в тарифах отражают реальные экономические условия и характер спроса в курортном регионе", - пояснили в Uklon.

В компании добавили, что корректировка тарифов связана с текущей рыночной ситуацией и сезонностью. Речь идет прежде всего о повышенный спрос в туристическом регионе летом, когда Буковель привлекает не только лыжников, но и любителей горных прогулок, велотуризма и оздоровительного отдыха.

Справедливо ли это решение?

Компания уверяет, что повышение тарифов позволяет поддержать баланс между интересами пассажиров и водителей: последние получают справедливую оплату за поездки в условиях повышенной расходной базы.

Справочно. Kyivstar приобрел 97% Uklon в рамках расширения своей цифровой среды