Как Uklon относится к новому законопроекту
Один из крупнейших сервисов заказа автомобилей через цифровые платформы поддерживает новый законопроект и планирует взимать налоги со своих водителей. Об этом рассказал гендиректор Uklon Сергей Гришков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".
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Мы его (законопроект – 24 Канал) поддерживали еще с этапа разработки, входили в рабочие группы. Это на самом деле важно для рынка, государства и прозрачной конкуренции. Законопроект внесли в евроинтеграционный пакет, следовательно, он в приоритете,
– рассказал Гришков.
По словам гендиректора компании, большинство водителей, работающих в Uklon, не являются предпринимателями.
- Если законопроект вступит в силу, компанию обязана будет взимать с них 5% налога и 5% военного сбора.
- Однако, по словам, Гришкова, эти сборы не будут накладываться на комиссию компании, поскольку это другая часть дохода.
Важно! Представитель Uklon рассказал, что комиссия компании зависит от города, где водитель берет заказ. Если в Киеве она составляет 23%, то в малых городах – 12%, а в прифронтовых – еще меньше.
Как закон повлияет на водителей и пассажиров
Гришков отметил, что взыскание налогов не будет означать автоматического уменьшения дохода водителей Uklon.
Доход водителей – это переменная величина, которая зависит от среднего чека, спроса и предложения. Поэтому мы всегда смотрим, как сбалансировать тариф так, чтобы водитель не терял,
– добавил Гришков.
Однако он предположил, что часть налоговой нагрузки придется переложить на клиентов.
Что известно об Uklon
Uklon – это украинский сервис вызова автомобилей, который также предоставляет услуги доставки, работая как онлайн-платформа для заказа поездок и доставки. Uklon соединяет пассажиров (райдеров) с водителями, позволяя заказывать авто, выбирать класс авто, время и маршрут, а также отслеживать поездку.