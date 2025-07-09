Як Uklon ставиться до нового законопроєкту
Один із найбільших сервісів замовлення автомобілів через цифрові платформи підтримує новий законопроєкт і планує стягувати податки зі своїх водіїв. Про це розповів гендиректор Uklon Сергій Гришков, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
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Ми його (законопроєкт – 24 Канал) підтримували ще з етапу розробки, входили в робочі групи. Це насправді важливо для ринку, держави і прозорої конкуренції. Законопроєкт внесли в євроінтеграційний пакет, отже, він у пріоритеті,
– розповів Гришков.
За словами гендиректора компанії, більшість водіїв, які працюють в Uklon, не є підприємцями.
- Якщо законопроєкт набуде чинності, компанію зобов'язана буде стягувати з них 5% податку і 5% військового збору.
- Однак, за словами, Гришкова, ці збори не накладатимуться на комісію компанії, оскільки це інша частина доходу.
Важливо! Представник Uklon розповів, що комісія компанії залежить від міста, де водій бере замовлення. Якщо у Києві вона складає 23%, то у малих містах – 12%, а в прифронтових – ще менше.
Як закон вплине на водіїв та пасажирів
Гришков зазначив, що стягнення податків не означатиме автоматичного зменшення доходу водіїв Uklon.
Дохід водіїв – це змінна величина, яка залежить від середнього чеку, попиту й пропозиції. Тому ми завжди дивимося, як збалансувати тариф так, щоб водій не втрачав,
– додав Гришков.
Однак він припустив, що частину податкового навантаження доведеться перекласти на клієнтів.
Що відомо про Uklon
Uklon – це український сервіс виклику автомобілів, який також надає послуги доставки, працюючи як онлайн-платформа для замовлення поїздок та доставки. Uklon з'єднує пасажирів (райдерів) з водіями, дозволяючи замовляти авто, обирати клас авто, час та маршрут, а також відстежувати поїздку.