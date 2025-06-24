Коли платити податки з карткових переказів

Усі перекази з картки на картку, які є доходами, необхідно декларувати та платити з них податки. Регулярні це були надходження чи одноразові, неважливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему "Безоплатної правничої допомоги".

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Подавати декларацію за карткові перекази необхідно у тому випадку, якщо вони не були оподатковані через роботодавця, фінансові установи тощо.

Задекларувати доходи на картку необхідно до 1 травня 2025 року (за 2024 рік).

Сплатити податки потрібно до 1 серпня 2025 року.

Цього року карткові перекази оподатковуються за такими ставками:

податок на доходи фізичних осіб – 18%;

військовий збір – 5%;

загальна сума податків – 23% від доходу.

Важливо! Задекларувати доходи, які людина отримала на картку, можна в електронному кабінеті платника податків.

Хто може не платити податки з карткових переказів

Окрім заробітної плати, не потрібно оподатковувати стипендії та грошову допомогу від держави, яка надходить на картку. Також не сплачуються податки за подарунки та спадщину, яку надсилають родичі першого і другого ступенів спорідненості:

батьки;

дружина та чоловік;

діти й онуки;

дідусі й бабусі;

рідні сестри й брати.

Однак важливо мати підтвердження, що картковий переказ є подарунком, наприклад, договір дарування. Також потрібно вказувати це у призначенні платежу.

Варто знати! Не потрібно сплачувати податки також з поворотної фінансової допомоги. Адже коли гроші позичають, а потім повертають борг, це не вважається доходом.