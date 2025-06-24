Коли платити податки з карткових переказів
Усі перекази з картки на картку, які є доходами, необхідно декларувати та платити з них податки. Регулярні це були надходження чи одноразові, неважливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему "Безоплатної правничої допомоги".
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Подавати декларацію за карткові перекази необхідно у тому випадку, якщо вони не були оподатковані через роботодавця, фінансові установи тощо.
- Задекларувати доходи на картку необхідно до 1 травня 2025 року (за 2024 рік).
- Сплатити податки потрібно до 1 серпня 2025 року.
Цього року карткові перекази оподатковуються за такими ставками:
- податок на доходи фізичних осіб – 18%;
- військовий збір – 5%;
- загальна сума податків – 23% від доходу.
Важливо! Задекларувати доходи, які людина отримала на картку, можна в електронному кабінеті платника податків.
Хто може не платити податки з карткових переказів
Окрім заробітної плати, не потрібно оподатковувати стипендії та грошову допомогу від держави, яка надходить на картку. Також не сплачуються податки за подарунки та спадщину, яку надсилають родичі першого і другого ступенів спорідненості:
- батьки;
- дружина та чоловік;
- діти й онуки;
- дідусі й бабусі;
- рідні сестри й брати.
Однак важливо мати підтвердження, що картковий переказ є подарунком, наприклад, договір дарування. Також потрібно вказувати це у призначенні платежу.
Варто знати! Не потрібно сплачувати податки також з поворотної фінансової допомоги. Адже коли гроші позичають, а потім повертають борг, це не вважається доходом.