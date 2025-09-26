Исследователи реконструировали древний череп, найденный в Китае, возраст которого составляет около миллиона лет. Этот артефакт может кардинально изменить наше понимание того, когда и как возникли современные люди, а также пролить свет на наших таинственных вымерших родственников, в частности денисовцев.

Что рассказала древняя находка о нашем прошлом?

В 1989 и 1990 годах в провинции Хубэй, что в центральном Китае, археологи обнаружили два древних черепа, которые получили названия "Юньсянь 1" и "Юньсянь 2". Их состояние было далеким от идеального – черепа оказались сильно поврежденными и деформированными временем. Десятилетиями ученые считали, что эти останки принадлежали Homo erectus (Человеку прямоходящему), одному из наших предков. Однако благодаря современным технологиям международная команда исследователей из Китая и Великобритании смогла по-новому взглянуть на эти артефакты, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное 25 сентября 2025 года в Science.

Ученые взяли менее поврежденный череп, Юньсянь 2, а затем с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования создали его цифровую реконструкцию. Это позволило детально изучить анатомические черты и в результате "отменить" предыдущие предположения о его происхождении.

Анализ показал, что череп имеет уникальное сочетание как архаичных, так и прогрессивных черт:

С одной стороны, он имел массивные надбровные дуги, низкий и длинный череп и широкое основание – признаки, характерные для ранних гоминидов, таких как Homo erectus.

С другой стороны, объем его мозговой коробки был больше, чем у Homo erectus, а черты лица оказались более плоскими, что приближает его к более поздним видам.

Эта мозаика характеристик указывает на то, что человек из Юньсянь не был представителем Homo erectus. Вместо этого исследователи отнесли его к эволюционной ветви Homo longi, также известной как "Человек-дракон". К этой же группе, как сегодня считается, принадлежали и таинственные денисовцы – вымершая популяция людей, о которой известно преимущественно из анализа ДНК и несколькими фрагментами костей.

Например,, недавно выяснилось, что мы уже почти 100 лет имеем череп денисовца, но не знали об этом.

Между тем кусок древней челюсти, выловленный из моря на Тайване, также принадлежит денисовцу, как оказалось через 10 лет после находки.

Таким образом, череп Юньсянь 2 может быть остатками одного из ранних представителей этой линии.

Переписываем эволюцию

Наиболее революционным последствием этого открытия стал пересмотр хронологии человеческой эволюции. Проанализировав данные 57 ископаемых черепов, команда ученых предложила новую модель расхождения эволюционных линий:

Согласно ей, предки неандертальцев отделились от общего ствола первыми, примерно 1,38 миллиона лет назад.

Вскоре, около 1,2-1,32 миллиона лет назад, произошло разделение между линиями Homo longi (включая денисовцев) и Homo sapiens.

А характерные черты нашего вида, Homo sapiens, начали формироваться уже примерно 1,02 миллиона лет назад.

Это кардинально меняет предыдущие представления, согласно которым наш вид появился лишь 500-700 тысяч лет назад. Новые данные, по сути, удваивают возраст Homo sapiens и свидетельствуют, что миллион лет назад наши предки уже разделились на несколько отдельных групп. Такой короткий промежуток времени для расхождения трех больших групп людей указывает на стремительную диверсификацию.

Ученые пока не имеют однозначного ответа, что именно стало причиной таких быстрых эволюционных изменений. Одна из гипотез заключается в том, что древние люди жили небольшими, относительно изолированными популяциями, которые приспосабливались к разнообразным условиям окружающей среды, пишет ScienceAlert. Другая теория связывает эти изменения с глобальными климатическими событиями, в частности двумя суровыми похолоданиями, произошедшими около 1,1 миллиона и 900 тысяч лет назад. Они могли стать катализатором эволюционных скачков и даже вызвать вымирание некоторых групп.