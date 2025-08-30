Что показывают новые данные?

История этой находки началась еще в 1933 году в китайском городе Харбин. Во время строительства моста рабочий обнаружил удивительно хорошо сохранившийся череп. Чтобы уберечь артефакт во время японской оккупации, он спрятал его в заброшенном колодце. Череп оставался скрытым от мира вплоть до 2018 года, когда мужчина перед смертью рассказал о нем своей семье. Сначала исследователи считали, что это совершенно новый вид человека и назвали его Homo longi, или "Человек-дракон", но дальнейшие исследования привели к еще более сенсационным выводам, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Ранее мы писали о том, как началась эта история Сенсация палеонтологии: наука имеет череп денисовского человека почти столетие, но не знала об этом

Ученая-палеогенетик Цяомей Фу, которая первой исследовала геном денисовцев в 2010 году, заподозрила, что "Человек-дракон" может принадлежать к виду Homo denisovensis или Денисовский человек. Денисовцы – это загадочная ветвь древних людей, впервые идентифицирована в 2010 году по анализу ДНК из крошечной кости пальца, найденной в Денисовой пещере в Сибири. Их останки мы до сих пор имели только в очень фрагментированном виде, который не позволял воссоздать внешность, поэтому ученые долгое время буквально охотились на этих вымерших людей, мечтая знать полный скелет или хотя бы череп.

Прорыв произошел в июне 2025 года. Команде ученых во главе с Фу удалось извлечь древние белки и митохондриальную ДНК из зубного камня на единственном уцелевшем зубе харбинского черепа. Анализ подтвердил, что череп возрастом не менее 146 тысяч лет принадлежал денисовцу. Это первый почти полный череп представителя этой группы, который позволил наконец-то "дать им лицо".

Реконструкция показала, что денисовцы имели уникальное сочетание черт. У них был большой мозг, объемом сопоставимый с мозгом современного человека и неандертальца, массивные надбровные дуги и широкие скулы. В то же время их лицо было более плоским и похожим на наше, чем у неандертальцев, а подбородок не был выраженным.

Ученые переписывают генеалогическое дерево человека

Эта находка не только показала, как выглядели денисовцы, но и заставила пересмотреть их место на эволюционном дереве. Некоторые данные указывают, что именно денисовцы, а не неандертальцы, могут быть нашими ближайшими вымершими родственниками.

Традиционно неандертальцы считались самыми близкими к современным людям древними людьми. Но команда ученых пришла к противоположному выводу. Согласно их анализу, денисовцы и современные люди имели общего предка примерно 1,32 миллиона лет назад. Неандертальцы отделились от нашей эволюционной линии раньше, примерно 1,38 миллиона лет назад.



Старая и новая схемы эволюции человека / Фото Крис Стрингер/Сицзюнь Ни

Стоит отметить, что не все согласны с такими выводами, поскольку результаты противоречат данным ДНК-анализа. Эти данные ДНК не только указывают на то, что неандертальцы и денисовцы одинаково близко связаны с современными людьми, но и намекают на то, что расхождение между линией неандертальцев-денисовцев и нашей состоялась между 500 000 и 700 000 лет назад – гораздо позже, чем установила новая команда.

С другой стороны есть ученые, которые поддержали теорию. Например, Эйлвин Скалли из Кембриджского университета отмечает, что такие оценки расхождений в определенной степени зависят от методов, используемых для анализа генетических данных.

Авторы нового исследования пока не готовы обсуждать свои выводы, пока работа не будет принята к публикации в научном журнале.