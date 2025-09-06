Археологическое открытие на юге Узбекистана ставит под сомнение устоявшиеся представления о зарождении сельского хозяйства. Найденные артефакты свидетельствуют, что ключевые практики, которые предшествовали фермерству, были распространены гораздо шире, чем считалось ранее, и не ограничивались только Ближним Востоком.

Что именно нашли археологи и как это меняет научные представления?

Международная группа исследователей из Пекина и Самарканда во время раскопок в пещере Тода-1, что в предгорьях Сурхандарьинской долины, обнаружила доказательства, которые меняют наше понимание истоков сельского хозяйства. Согласно исследованию, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), люди в этом регионе собирали дикий ячмень с помощью каменных серпов еще 9200 лет назад, пишет 24 Канал.

Радиоуглеродное датирование находок – зерен ячменя, лезвий серпов и жерновов – показало, что их возраст составляет от 9200 до 8600 лет. Это гораздо раньше, чем одомашненные культуры распространились в Центральной Азии. Анализ зерен подтвердил, что это дикий вид ячменя (Hordeum vulgare ssp. spontaneum). Наряду с ним были найдены фисташковые скорлупы и семена диких яблок. Это свидетельствует о смешанном рационе местных собирателей, которые потребляли злаки, орехи и фрукты, обрабатывая их с помощью различных каменных орудий.

Исследование износа лезвий показало, что они были частью серпов, предназначенных специально для срезания злаков. Это один из древнейших известных примеров таких инструментов в Центральной Азии.

Это открытие бросает вызов древней теории, согласно которой земледелие зародилось исключительно в районе Плодородного полумесяца – территории современных Ирака, Сирии и Турции. Там представители натуфийской культуры начали собирать дикие злаки примерно 10 000 лет назад. Однако находки в пещере Тода-1 доказывают, что похожие процессы происходили и в Центральной Азии уже 9200 лет назад, то есть примерно в то же время. Это даёт основания полагать, что переход от охоты и собирательства к земледелию был не локальной "революцией", а более широким и постепенным культурным процессом, охватывавшим значительные территории Евразии.

Как отмечают исследователи, ранние охотники-собиратели уже владели культурными практиками, которые подготовили почву для возникновения сельского хозяйства. Есть все больше доказательств того, что одомашнивание растений могло стать непреднамеренным следствием длительного взаимодействия человека с ними. Новые данные усложняют традиционные модели, связывающие появление земледелия с изменением климата или демографическим давлением, и указывают на различные стратегии производства пищи по всей Евразии.

Интересно, что некоторые зерна ячменя из пещеры Тода-1 напоминают ранние "голозерные" виды, связанные периодом до одомашнивания в Родовитом полумесяце. Хотя большинство зерен соответствуют морфологии диких видов, ученые не исключают, что в Центральной Азии могло существовать низкоуровневое выращивание как местная инновация или раннее распространение традиций с Ближнего Востока.